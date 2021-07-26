"Ему так же плохо": Топалов вслед за Пьехой напугал россиян известием о сыне

Певец Влад Топалов рассказал поклонникам о серьезных переменах в их с Региной Тодоренко семье.

Лето богато на события в жизни семей российских звезд. Не успели поклонники отойти от шока после избиения семилетнего сына Стаса Пьехи, как подкрался новый стресс.

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Влад Топалов и Регина Тодоренко готовятся к новому этапу в жизни. Их сын Майкл отправляется в детский сад. Об этом артист рассказал в своем "Инстаграм".

Молодой отец признался, что вместе с ребенком тяжело переживает адаптацию к садику. Ведь у Влада Топалова с детства психологическая травма. Когда он учился в Англии, ему было очень нелегко.

Влад Топалов рассказал, что первый день в детском саду он провел вместе с ребенком. Артист взял с собой работу и остался ждать сына под дверью детского образовательного учреждения на случай, если малышу вдруг понадобится помощь.

"У меня тяжелая детская травма после учебы в Англии. Очень трудно оставить сына, так как я тогда очень страдал, и мой мозг просто "орет" мне, что он тоже страдает, и ему так же плохо.... А мне было так плохо, что вы не можете себе даже представить", – рассказал Влад Топалов.



Напомним, 5 декабря 2018 года певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые стали родителями. У супругов родился сын, которому они дали имя Михаил, но в кругу домашних зовут Майклом.