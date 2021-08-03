"Игнорирует звонки": наплевавшая на солиста "Непары" дочь пропала

Отношения Александра Шоуа со старшей дочерью всегда были непростыми. Однако теперь ситуация обострилась. Артист не считает себя идеальным отцом, ведь в раннем детстве девочки он ушел из семьи. В то время он основал коллектив "Непара". Прошло время, и исполнитель решил поговорить с дочерью.
В какой-то момент отношения Майи и звездного отца нормализовались. Музыкант начал общаться с наследницей, всячески помогал ей финансово и морально. Теперь, видимо, все изменилось. Сейчас 21-летняя девушка отказывается общаться с родителем и не выходит на связь.
Александра Шоуа не стал вдаваться в подробности, но отметил, что недавно они с дочерью слегка повздорили. Сейчас артист не знает, где Майя, и чем она занимается. "Игнорирует звонки, сообщения", – рассказал он. По его словам, наследница – девушка крайне своенравная. Она убеждена, что знает все лучше других.
Бывший солист группы "Непара" сейчас просто надеется на то, что с дочкой все в порядке. Он позволяет ей жить своей жизнью и принимать любые решения. Девушка сейчас заканчивает обучение на факультете журналистики. Однако Александр крайне критичен. Он убежден, что дочь сможет назвать себя успешным журналистом лишь тогда, когда будет брать интервью у легендарной личности. "Нужно усердствовать", – подчеркнул он.
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