"Стояла на своем": экс-солист дуэта "Непара" плюнул в бывшую коллегу

Почти 20 лет артисты поддерживали образ влюбленных, которые страдают от неразделенных чувств друг к другу. Между коллегами и в жизни кипели страсти, правда, не из-за романтических отношений, а профессиональных. В итоге пара рассталась с громким скандалом.
Ровно год назад Александр Шоуа объявил об окончательном закрытии проекта "Непара". Теперь Виктория Талышинская выступает в группе "2 ОКеана", а ее коллега начал сольную карьеру. Впрочем, на этом история многолетних отношений не закончилась. Теперь артисты не упускают случая уколоть друг друга в интервью, обвиняя в воровстве и непрофессионализме.
Так, например, в разговоре с певицей Валерией исполнитель поделился подробностями конфликта. "Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнершу", – заявил он. "Когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своем", – добавил артист.
А вот Виктория считает, что в "Непаре" постоянно подвергалась критике и унижениям. 46-летний Шоуа уверяет, что бывшая напарница попросту безответственно подходила к некоторым моментам.
Тем не менее, ему есть за что сказать Талышинской спасибо. Все эти годы зрители чувствовали, что между артистами группы "Непара" кипят страсти, хотя, они и были основаны на профессиональных разногласиях. Это давало искру, которую было заметно на сцене.
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