Подхватившая коронавирус жена-миллионерша Шаляпина оказалась на грани

Пара была на свадьбе певца и бизнесвумен. Георгий рассказал, что они с женой должны были после торжества приехать в гости к молодоженам в Мексику, где у Татьяны есть поместье. Он объяснил, что предпринимательницу заразил ковидом один из гостей свадьбы.
Женщину госпитализировали. В больницу попали и родители супруги Прохора Шаляпина. Их самочувствие в порядке, а вот Татьяне только хуже. Сначала ей сделали капельницу, но это не помогло. Певец сообщил, что его возлюбленную подключили к ИВЛ.
Друзья и близкие звездной пары верят в лучшее. Они не теряют надежду, что оказавшаяся на грани жизни и смерти Татьяна победит коварную инфекцию.
Бракосочетание Прохора Шаляпина состоялась в шикарном отеле "Wynn". 42-летняя избранница звезды имеет семейный бизнес в Канаде и недвижимость в Монако и Мексике. Отметим, что многие считали женитьбу Прохора Шаляпина пиаром. Некоторые даже заподозрили исполнителя в меркантильности. Якобы, он расписался с миллионершей из-за материальной выгоды. Сама же пара на эти слухи реагирует с иронией, заявляя об искренних чувствах.
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