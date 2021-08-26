Любитель порезвиться с пенсионерками Шаляпин женил на себе канадскую миллионершу

Недавно стало известно о том, что певец полетел в Америку к своей возлюбленной, с которой встречается уже второй год. Теперь оказалось, что эта поездка стала для мужчины особенной, ведь в ней он потерял свою холостяцкую свободу. В Сети появились кадры с шикарного свадебного торжества Прохора Шаляпина, которое состоялось в клубе дорогого отеля Wynn не где-нибудь, а в самом Лас-Вегасе.
По информации "КП", свадьба обошлась молодым как минимум в 15 миллионов рублей. Вероятно, новоиспеченная супруга певца вполне может позволить себе такие траты – слава о ее состоянии ходит даже в России. Блондинка является владелицей целой сети адвокатских контор. Ее семья перебралась в Канаду много лет назад и сумела сколотить там неплохой капитал.
Для 42-летней Татьяны брачный союз с красавцем Прохором стал первым, чего не скажешь о ее избраннике. Ранее выпускник "Фабрики звезд" состоял в браке с бизнесвумен пенсионного возраста. Да и о других похождениях любвеобильного Шаляпина в России наслышаны. Мужчине не занимать обаяния, поэтому ему, вероятно, было несложно женить на себе засидевшуюся в девках миллионершу. Впрочем, возможно, он и сам попал под чары блондинки.
Медовый месяц пары омрачила болезнь Татьяны. После свадьбы молодая жена Прохора Шаляпина подхватила коронавирусную инфекцию и переносила ее очень тяжело, да и сейчас еще восстанавливается после болезни.
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