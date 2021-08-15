"Всех забрали": возлюбленная Прохора Шаляпина и ее родители заболели коронавирусом

Прохор Шаляпин отдыхает за границей со своей возлюбленной и ее родителями. Но недавно все, кроме певца, заболели коронавирусом.

Недавно певец Прохор Шаляпин вместе со своей возлюбленной отправился на отдых в Лас-Вегас. Все было прекрасно до тех пор, пока Татьяна Клаудия Дэвис не заразилась коронавирусом. Из-за болезни невеста-миллионерша долгое время была прикована к постели.

Она не могла самостоятельно передвигаться из-за того, что чувствовала себя очень плохо. Молодой жених во всем помогал Татьяне.

В своих социальных сетях музыкант делился с подписчиками о переживаниях за здоровье богатой невестки. Также он рассказал, сколько денег ему приходится тратить на то, чтобы поставить свою избранницу на ноги.

Напомним, что пара находится сейчас не в России, поэтому лечение обходится очень дорого.

Недавно женщине стало совсем плохо, казалось, что она уже не сможет прийти в себя. Было принято срочное решение госпитализировать Дэвис в одну из местных больниц.

Прохор Шаляпин заявил, что не заразился COVID-19 благодаря тому, что еще находясь на родине, все предусмотрел и вакцинировался.

Подписчики сразу же предположили, что артист лишь хочет заработать, рекламируя вакцину. Тот в свою очередь сильно разгневался и убедил всех, что ни о чем подобном он даже не думал.

Сегодня поклонников шокировала еще одна новость. Родителей невесты Шаляпина тоже увезли в госпиталь, так как они стали плохо себя чувствовать.

"Всех забрали на скорой. Я остался один" – печально подвел итог российский исполнитель.

Кадры этого грустного момента он выложим в Сети. На видео видно, что сотрудники скорой приехали просто в одноразовых масках. Подписчики и хейтеры сделали вывод, что Шаляпин все же просто притворяется.