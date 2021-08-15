"Всех забрали": возлюбленная Прохора Шаляпина и ее родители заболели коронавирусом

Недавно певец Прохор Шаляпин вместе со своей возлюбленной отправился на отдых в Лас-Вегас. Все было прекрасно до тех пор, пока Татьяна Клаудия Дэвис не заразилась коронавирусом. Из-за болезни невеста-миллионерша долгое время была прикована к постели.
Она не могла самостоятельно передвигаться из-за того, что чувствовала себя очень плохо. Молодой жених во всем помогал Татьяне.
В своих социальных сетях музыкант делился с подписчиками о переживаниях за здоровье богатой невестки. Также он рассказал, сколько денег ему приходится тратить на то, чтобы поставить свою избранницу на ноги.
Напомним, что пара находится сейчас не в России, поэтому лечение обходится очень дорого.
Недавно женщине стало совсем плохо, казалось, что она уже не сможет прийти в себя. Было принято срочное решение госпитализировать Дэвис в одну из местных больниц.
Прохор Шаляпин заявил, что не заразился COVID-19 благодаря тому, что еще находясь на родине, все предусмотрел и вакцинировался.
Подписчики сразу же предположили, что артист лишь хочет заработать, рекламируя вакцину. Тот в свою очередь сильно разгневался и убедил всех, что ни о чем подобном он даже не думал.
Сегодня поклонников шокировала еще одна новость. Родителей невесты Шаляпина тоже увезли в госпиталь, так как они стали плохо себя чувствовать.
"Всех забрали на скорой. Я остался один" – печально подвел итог российский исполнитель.
Кадры этого грустного момента он выложим в Сети. На видео видно, что сотрудники скорой приехали просто в одноразовых масках. Подписчики и хейтеры сделали вывод, что Шаляпин все же просто притворяется.
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