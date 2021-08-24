"Махнула 200 грамм и начались галлюцинации": довольную Волочкову вывели на чистую воду

В своем инстаграм-аккаунте скандально известная балерина опубликовала фрагмент видео, на котором она репетирует песню вместе с Валерием Разумовским. Оставшийся за кадром мужчина, видимо, был поражен размахом домашнего театра балерины и даже подчеркнул, что они находятся не в Большом театре, как могли подумать зрители, а всего лишь дома у артистки. Сама Анастасия Волочкова на видео весело смеется и заявляет, что никакой Большой театр ей не нужен, раз у нее есть свой собственный.
Подписчики балерины в большинстве своем негативно восприняли новое видео. Собственный театр навел людей на мысль о том, что артистка попросту страдает комплексом Наполеона, раз сделала такой зал в своем доме.
К тому же, многим фанатам звезды показалось, что на видео балерина вновь не совсем трезвая. Напомним, подписчики уже не раз обвиняли артистку в злоупотреблении спиртным и даже предлагали лечиться, но та ни разу не подтверждала наличие у себя каких-либо проблем.
В этот раз люди вновь попытались вывести балерину на чистую воду и написали:
"Махнула Василиса правой рукой и разлилось озеро синее, махнула Василиса левой рукой и поплыли лебеди белые. Махнула еще 200 грамм и начались галлюцинации посерьезнее" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ага ,давай порепетируем, накатим еще!", "Не просыхают светлые люди, гасятся ужо неделю".
Анастасия Волочкова не стала реагировать на подобные обвинения. Впрочем, некоторые фолловеры заметили, что позже неугодные комментарии все равно буду удалены.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что на устроившую "притон" Анастасию Волочкову ищут управу соседи.
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