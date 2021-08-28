Брошенная принцем Гарри Меган Маркл с треском провалилась

Как выяснилось, Меган Маркл с треском провалилась в глазах членов королевской семьи еще до скандального интервью Опре Уинфри. Тогда она не поладила с супругой принца Чарльза Камиллой Паркер-Боулз, которая защищает права жертв домашнего насилия.
Об этом говорится в последнем варианте книги королевских биографов Омида Скоби и Кэтрин Дюранд "В поисках свободы", посвященной Гарри и Меган, которая должна выйти на днях.
Конфликт герцогинь начался с того момента, как Камилла попросила всех членов королевской семьи выдержать молчание перед публикацией ее программной речи в преддверии выступления. Все любезно прислушались к ее просьбе. И только Меган Маркл начала публиковать свои фотографии, на которых предстала в различных нарядах. Естественно, это отвлекло внимание общественности и СМИ от программного выступления Камиллы.
После этого она поняла, что Меган Маркл коварна и невыносимо эгоистична, думая, что мир крутится вокруг нее. Так у герцогини Сассекские начались проблемы в королевской семье. Так что изначально в неудачах Маркл стоит винить не королеву Елизавету, и не Кейт Миддлтон, как считали раньше.
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