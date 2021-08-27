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Шоу-бизнес
Сжираемой горем Меньшовой прислали новое фото покойного отца

Сжираемой горем Меньшовой прислали новое фото покойного отца

Юлия Меньшова показала архивный снимок отца, который умер в июле.
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Легендарный советский и российский кинорежиссер, создатель культовой ленты "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он лежал в больнице вместе с супругой, Верой Алентовой, у которой был тот же диагноз. Актриса смогла выкарабкаться.

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Звездная семья до сих пор не может смириться с горечью утраты Владимира Меньшова. Его дочь, телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что невероятно скучает по отцу. В такое время она обращается к его творчеству. Особенно она любит пересматривать кино с его участием.

В День кино, который отмечают 27 августа, Юлия Меньшова решила в очередной раз показать поклонникам своего заслуженного папу. Снимок она опубликовала в своем "Инстаграм". В кадре режиссер предстал молодым. Телеведущая написала, что получила эти фото недавно. На них съемки фильма "Соленый пес" 1973 года.

Напомним, незадолго до смерти Владимир Меньшов успел дать пророческое интервью своей дочери. В нем он много говорил о жизни и смерти и заявил, что не боится ухода в мир иной. Больше всего ему было страшно за то, как будет справляться его супруга Вера Алентова.

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Юлия Меньшова. Фото:Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 18:30 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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