Убитый горем Машков появился на прощании с Меньшовым

Сегодня, восьмого июля, вся страна провожает в последний путь выдающегося режиссера, Владимира Меньшова. Церемония началась в 11 утра.

Траурное мероприятие проходит в столичном Доме кино. До последнего все сомневались, появится ли на церемонии Вера Алентова, которая только вчера вернулась домой из больницы. Юлия Меньшова заранее предупредила пользователей Сети, что мама здорова и безопасна для окружающих.

Вместе с дочерью, зятем и лидером КПРФ, Геннадием Зюгановым, Вера Валентиновна заняла место около гроба. Панихиду начал Игорь Золотовицкий. Он отметил, что Владимир Меньшов был великим человеком, который умел просто говорить о серьезных вещах. Проводить режиссера в последний путь пришли многие звезды отечественной сцены. Среди них был и крайне опечаленный Владимир Машков.

Свои глубочайшие соболезнования семье выразили Владимир Путин и Михаил Мишустин. Их телеграммы были зачитаны. Геннадий Зюганов подчеркнул, что такие люди, как Владимир Меньшов, никогда не умирают. "Они уходят в вечность", – сказал он. На церемонии присутствуют и многие более молодые коллеги покойного мэтра. Практически сразу был замечен Александр Олешко.

Вера Алентова и Юлия Меньшова держатся изо всех сил. Вдову и дочь легенды отечественного кино активно поддерживают все близкие люди. Вера Валентиновна всю панихиду сидела прямо и внимательно слушала каждого выступающего.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный произнес невероятно теплые слова. Он был близким другом Владимира Меньшова, вместе они прошли практически через всю жизнь. Актер назвал покойного коллегу истинным патриотом, который чувствовал страдания каждого человека и верил в любовь.

Гражданская панихида завершилась словами внука режиссера. Он отметил, что Владимир Меньшов прекрасно готовил и научил этому и их. Также именно он подтолкнул Андрея на то, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ. На экране показали трогательный фильм и архивные фотографии.

Известно, что отпевание состоится в храме Покрова Святой Богородицы. Позднее легенду кинематографа похоронят на Новодевичьем кладбище.