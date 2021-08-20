Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?

Прохор Шаляпин является крайне ярким исполнителем, о котором много говорят. Его периодически обвиняют в чрезмерной любви к взрослым женщинам и том, что он якобы подает не совсем правильный пример молодежи. Однако такого еще не слышал никто.

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