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Шоу-бизнес
Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?

Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?

Прохор Шаляпин является крайне ярким исполнителем, о котором много говорят. Его периодически обвиняют в чрезмерной любви к взрослым женщинам и том, что он якобы подает не совсем правильный пример молодежи. Однако такого еще не слышал никто.
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Недавно исполнитель даль комментарий одному популярному изданию, после чего столкнулся с серьезной критикой. Все дело в том, что кадры диалога опубликовала журналистка, которая общалась с артистом. Она заявила, что он назвал ее "дородной", а затем предложил отправиться работать в поле.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Представительница прессы заявила, что лучше бы не общалась с Прохором Шаляпиным. Она подчеркнула, что вместо приятного диалога получила исключительно странные шутки на тему ее лишнего веса. "Хочешь раскрыть человека и развеять мифы вокруг него, а получаешь только хейт", – заявила она.

Опубликованные кадры подтверждают слова журналистки, но исполнитель не согласен с ними. В комментариях под постом он заявил, что девушка якобы просто вырезала все свои некорректные вопросы. Он призвал ее опубликовать полную версию ролика, чтобы люди осознали, по какой причине ему пришлось общаться с ней "на ее языке". "Наглая, дешевая попытка пропиариться!" – написала звезда.

Кто прав, а кто виноват – пока не совсем понятно. Однако в комментариях пользователи встали на сторону журналистки и принялись критиковать Прохора Шаляпина. "Зазнавшийся, никому не нужный, жалкий мужчина", "Некорректные высказывания говорящего – его недостатки", "Это отвратительно", "Противный до жути", "Бестактный человек, а ты держалась молодцом", "Вот это дно", "Что это чучело возомнило?", "На слабоумных грех обижаться", – указали комментаторы.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 11:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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