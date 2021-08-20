Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?

Недавно исполнитель даль комментарий одному популярному изданию, после чего столкнулся с серьезной критикой. Все дело в том, что кадры диалога опубликовала журналистка, которая общалась с артистом. Она заявила, что он назвал ее "дородной", а затем предложил отправиться работать в поле.
Представительница прессы заявила, что лучше бы не общалась с Прохором Шаляпиным. Она подчеркнула, что вместо приятного диалога получила исключительно странные шутки на тему ее лишнего веса. "Хочешь раскрыть человека и развеять мифы вокруг него, а получаешь только хейт", – заявила она.
Опубликованные кадры подтверждают слова журналистки, но исполнитель не согласен с ними. В комментариях под постом он заявил, что девушка якобы просто вырезала все свои некорректные вопросы. Он призвал ее опубликовать полную версию ролика, чтобы люди осознали, по какой причине ему пришлось общаться с ней "на ее языке". "Наглая, дешевая попытка пропиариться!" – написала звезда.
Кто прав, а кто виноват – пока не совсем понятно. Однако в комментариях пользователи встали на сторону журналистки и принялись критиковать Прохора Шаляпина. "Зазнавшийся, никому не нужный, жалкий мужчина", "Некорректные высказывания говорящего – его недостатки", "Это отвратительно", "Противный до жути", "Бестактный человек, а ты держалась молодцом", "Вот это дно", "Что это чучело возомнило?", "На слабоумных грех обижаться", – указали комментаторы.
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