Пригожин влез в грязные разборки Соседова с Пугачевой: Это скотство

Иосиф Пригожин пристыдил критика Сергея Соседова за его слова.

Недавно Сергей Соседов нелестно отозвался об Алле Пугачевой и ее семье. Он заявил, что артистка якобы мнит из себя несчастную и больную женщину. Также он высказался по поводу ее брака с шоуменом Максимом Галкиным.



Иосиф Пригожин прокомментировал слова критика. Он считает, что Соседов ведет себя по-скотски. Более того, Пригожин уверен, что такими словами нельзя разбрасываться. Примадонна уважаемая женщина, и просто так нападки в ее адрес не могут звучать в информационном пространстве.

"Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить", – сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что Алла Пугачева человек с большой буквы. А Сергей Соседов только лишний раз пиарится на ее имени. При этом муж Валерии напомнил, что именно благодаря звездам такой величины, как Алла Пугачева, Сергей Соседов имел свой кусок хлеба. Пригожин заявил, что слова критика о возрасте и внешности Аллы Борисовны просто неэтичны. Впрочем, уверен Пригожин, Пугачевой глубоко плевать на какого-то там Соседова и его "устричные" заявления.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина.