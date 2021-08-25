Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Среда
25 августа
Лента новостей
16:09
Пригожин влез в грязные разборки Соседова с Пугачевой: Это скотство
16:06
Звезда сериалов Netflix рассказала о самочувствии после смены пола: Тестостерон покидает мое тело
15:50
Ненормальная или гениальная: как сложилась судьба Маргариты Тереховой
15:16
"Я эгоист, с этим ничего не поделаешь": что известно о личной жизни звезды сериала "Султан моего сердца"
14:56
Экстрасенс обобрал известную балерину на 3,5 миллиона рублей
14:42
Арзамасова довела россиян до слез снимком новорожденного сына
14:40
Американский профессор Харпер: Рано или поздно Путин поддержит замену попавшего под санкции Лукашенко
14:15
Петров побил Биковича и Нагиева в борьбе за популярность
14:12
"Пил как сапожник!": известная актриса вонзила еще один нож в спину Меньшикову
14:05
Три любовницы одновременно? Всплыли любовные похождения режиссера Данелии
13:55
200 миллиардов за полгода: россияне массово берут микрозаймы
13:53
В России зафиксировали сильный рост цен на квартиры
13:47
Напугавшая россиян певица Слава сообщила о сумасшествии дочери
13:28
В России от коронавируса умер двухмесячный ребенок
13:10
17-летнюю дочь Меладзе экстренно госпитализировали
13:04
Тревожные вести об уходе и похищение данных паспорта: что на самом деле происходит с Артемьевой из "Сватов"
13:02
После развода бывший муж Бородиной заедет в роскошную квартиру
12:49
Климатолог РАН предсказал аномальные осень и зиму в России
12:44
Россияне начали массово отказываться от автомобилей
12:31
"Кукла из пластика": Долина унизила тиктокершу Карнавал
12:13
За сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
12:11
Принимает витамины для беременных: 47-летняя Голубкина сделала неожиданное признание
12:03
Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России
11:54
"Великолепное чувство": Николаев нежно обратился к певице Валерии
11:53
Россиян предупредили о штрафах за домашних животных
11:39
49-летняя Федункив заговорила о беременности: В этом возрасте только жить начинают
11:26
Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"
11:15
В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом
11:06
В Гатчине нашли пакет с мертвым младенцем
11:01
"Нет полового запроса": названа причина холостяцкой жизни Баскова
10:40
"Это настоящий трэш": солистка "Комбинации" публично унизила Соседова
10:24
Поплавская переживает смерть близкого мужчины и ребенка
10:09
"Мамины походы в ЗАГС всегда успеешь осуществить": Лолита предупредила окруженную дебилами дочь
10:07
Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки
10:06
Вид изможденного Расторгуева после слухов об операции ужаснул поклонников
09:13
Участники проекта ИТЭР рассказали о сооружении термоядерного экспериментального реактора
08:54
Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению
08:48
Финансист Жорнист заявил об опасности для сбережений россиян: Попросту обесцениваются
08:47
Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности
06:23
К чему снится младенец
04:34
День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа
02:28
"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз
00:18
Красивая история любви Елены и Владимира Зеленских
23:09
"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене
22:05
"Махнула 200 грамм и начались галлюцинации": довольную Волочкову вывели на чистую воду
21:42
Лидер НАУ Латушко обвинил банки в поддержке репрессий Лукашенко
21:30
"Знаю таких альфонсов": Успенская взялась за личную жизнь блудной дочери
20:49
"Может вывалиться": Алибасов в юбке явил миру своего лысого малыша
20:45
На Украине оправдались за провал "Крымской платформы": Путин надавил
20:33
Из жизни ушел барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова сказала "Да" своему "новому парню"
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
СМИ об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России
"Мужик рядом с другим мужиком раком стоит": народ разнес Цискаридзе за попавшее в Сеть фото
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пригожин влез в грязные разборки Соседова с Пугачевой: Это скотство

Пригожин влез в грязные разборки Соседова с Пугачевой: Это скотство

Иосиф Пригожин пристыдил критика Сергея Соседова за его слова.
прочитано 212 раз

Недавно Сергей Соседов нелестно отозвался об Алле Пугачевой и ее семье. Он заявил, что артистка якобы мнит из себя несчастную и больную женщину. Также он высказался по поводу ее брака с шоуменом Максимом Галкиным.

ПО ТЕМЕ

"Я бы все купил и издал": адвокат о попавшей в чужие руки интимной переписке Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Иосиф Пригожин прокомментировал слова критика. Он считает, что Соседов ведет себя по-скотски. Более того, Пригожин уверен, что такими словами нельзя разбрасываться. Примадонна уважаемая женщина, и просто так нападки в ее адрес не могут звучать в информационном пространстве.

"Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить", – сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что Алла Пугачева человек с большой буквы. А Сергей Соседов только лишний раз пиарится на ее имени. При этом муж Валерии напомнил, что именно благодаря звездам такой величины, как Алла Пугачева, Сергей Соседов имел свой кусок хлеба. Пригожин заявил, что слова критика о возрасте и внешности Аллы Борисовны просто неэтичны. Впрочем, уверен Пригожин, Пугачевой глубоко плевать на какого-то там Соседова и его "устричные" заявления.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 16:09 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость841453
Пожаловаться Ответить
А сплетнику Пригожину везде нужно влезть, вот не мужик и все. Его имя связано только со скандалами.
Гость841935
Пожаловаться Ответить
А то, что Пугачиха убила карьеру и жизнь своих конкуренток - это не скотство?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мамины походы в ЗАГС всегда успеешь осуществить": Лолита предупредила окруженную дебилами дочь

Как живет 22-летняя наследница звезды
Шоу-бизнес

"Это настоящий трэш": солистка "Комбинации" публично унизила Соседова

Певица высмеяла вокальные данные музыкального критика
Шоу-бизнес

"Кукла из пластика": Долина унизила тиктокершу Карнавал

Певица затаила обиду на девушку
Недвижимость

После развода бывший муж Бородиной заедет в роскошную квартиру

Омаров готовится к переезду

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

В России от коронавируса умер двухмесячный ребенок
За сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
Названы самые бедные регионы России
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+