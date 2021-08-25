"Глисты для похудения": истощенная 57-летняя Лолита поразила россиян стоячей грудью

Лолита Милявская в последнее время сильно сбросила вес. Певица похвасталась фигурой.

Сейчас артистка, как и многие ее коллеги, находится в Сочи на музыкальном фестивале "Новая волна". Там она успевает не только заниматься творчеством, но и отдыхает, загорает под августовским солнышком. В своем "Инстаграм" Лолита опубликовала свежее фото, которое взбудоражило ее поклонников.

На снимке Лолита предстала у бассейна в черном слитном купальнике. Фанаты пришли в восторг от ее длинных стройных ног и подтянутой груди. Некоторым даже показалось, что артистка выглядит истощенной.

На кадрах Лолита снимает себя на телефон и просит человека напротив, чтобы он снял ее с "грудью как в молодости". При этом она приподнимает рукой левую грудь.

Среди комментаторов отметились и звезды. Они пришли к выводу, что Лолита стройна как никогда.

"Прекрасно выглядишь! Так держать!" – написала Анита Цой.



"Продаю глисты для похудения, дорого", – пошутила Лилия Абрамова.

Напомним, Лолита Милявская сильно преобразилась после развода с пятым мужем, тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым. После развода в СМИ начался настоящий скандал. Мужчину обвинили в том, что он пиарится на имени бывшей звездной супруги.