Лолита заявила о болезни дочери: Недоношенность и слезы

Во время съемок стало известно, что артистка является носителем нескольких генетических заболеваний, которые могут передаться ее наследникам. Так, среди них оказалась фенилкутонурия – наследственное нарушение метаболизма аминокислот, приводящее к тяжелой умственной отсталости, а также синдром Жакена – поражение сразу нескольких важнейших органов, включая головной мозг.
К счастью, все это миновало ее дочь от Александра Цекало. Лолита рассказала, что никогда не хотела детей. Однако теперь это нежелание она связывает с хорошо развитой интуицией: якобы подсознательно она чувствовала, что что-то может пойти не так. Однако с наследницей все равно возникли некоторые неприятности из-за недоношенности.
Так, у девочки был диагностирован синдром Аспергера. Болезнь обнаружили совсем недавно. По словам певицы, она проявляется иногда в чрезмерной фокусировке на предмете и необходимости постоянно что-то держать, крутить в руках. Она утверждает, что и у нее наблюдается нечто подобное.
Ева также не была готова к тяжелым эмоциональным переживаниям. Лолита рассказала, что в детстве она просто не могла слушать ее грустные песни. Девочка стояла за кулисами и плакала, потому что переживала за маму. Однако сейчас ничего подобного уже нет. Дочь знаменитости научилась справляться с чувствами.
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