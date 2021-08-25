Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Среда
25 августа
Лента новостей
14:15
Петров побил Биковича и Нагиева в борьбе за популярность
14:12
"Пил как сапожник!": известная актриса вонзила еще один нож в спину Меньшикову
14:05
Три любовницы одновременно? Всплыли любовные похождения режиссера Данелии
13:55
200 миллиардов за полгода: россияне массово берут микрозаймы
13:53
В России зафиксировали сильный рост цен на квартиры
13:47
Напугавшая россиян певица Слава сообщила о сумасшествии дочери
13:28
В России от коронавируса умер двухмесячный ребенок
13:10
17-летнюю дочь Меладзе экстренно госпитализировали
13:04
Тревожные вести об уходе и похищение данных паспорта: что на самом деле происходит с Артемьевой из "Сватов"
13:02
После развода бывший муж Бородиной заедет в роскошную квартиру
12:49
Климатолог РАН предсказал аномальные осень и зиму в России
12:44
Россияне начали массово отказываться от автомобилей
12:31
"Кукла из пластика": Долина унизила тиктокершу Карнавал
12:13
За сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
12:11
Принимает витамины для беременных: 47-летняя Голубкина сделала неожиданное признание
12:03
Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России
11:54
"Великолепное чувство": Николаев нежно обратился к певице Валерии
11:53
Россиян предупредили о штрафах за домашних животных
11:39
49-летняя Федункив заговорила о беременности: В этом возрасте только жить начинают
11:26
Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"
11:15
В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом
11:06
В Гатчине нашли пакет с мертвым младенцем
11:01
"Нет полового запроса": названа причина холостяцкой жизни Баскова
10:40
"Это настоящий трэш": солистка "Комбинации" публично унизила Соседова
10:24
Поплавская переживает смерть близкого мужчины и ребенка
10:09
"Мамины походы в ЗАГС всегда успеешь осуществить": Лолита предупредила окруженную дебилами дочь
10:07
Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки
10:06
Вид изможденного Расторгуева после слухов об операции ужаснул поклонников
09:13
Участники проекта ИТЭР рассказали о сооружении термоядерного экспериментального реактора
08:54
Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению
08:48
Финансист Жорнист заявил об опасности для сбережений россиян: Попросту обесцениваются
08:47
Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности
06:23
К чему снится младенец
04:34
День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа
02:28
"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз
00:18
Красивая история любви Елены и Владимира Зеленских
23:09
"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене
22:05
"Махнула 200 грамм и начались галлюцинации": довольную Волочкову вывели на чистую воду
21:42
Лидер НАУ Латушко обвинил банки в поддержке репрессий Лукашенко
21:30
"Знаю таких альфонсов": Успенская взялась за личную жизнь блудной дочери
20:49
"Может вывалиться": Алибасов в юбке явил миру своего лысого малыша
20:45
На Украине оправдались за провал "Крымской платформы": Путин надавил
20:33
Из жизни ушел барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
20:17
Измученная родами Арзамасова раскрыла имя сына от Авербуха: Знакомьтесь поближе
20:08
В Подмосковье семья байкеров насмерть разбилась после столкновения с фурой
19:41
Народ в ужасе от грязного предательства Пересильд: Все дешевки так делают
19:39
Шарики и черная пижамка: как выглядит Заворотнюк в постели
19:04
Появился новый паренек: Лазарев порвал связь со своим нежным дружком Малиновским
18:54
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
18:46
Справимся сами: дети отказались брать в долг у Валерии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова
Бузова сказала "Да" своему "новому парню"
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером
"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Три любовницы одновременно? Всплыли любовные похождения режиссера Данелии

Три любовницы одновременно? Всплыли любовные похождения режиссера Данелии

Советская актриса Галина Юркова рассказала, зачем увела режиссера Георгия Данелию из семьи.
прочитано 254 раза

Легендарный советский кинорежиссер Георгий Данелия умер в апреле 2019 года в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Через четыре месяца после трагедии вдова народного артиста СССР Галина Юркова вышла на связь с поклонниками и призналась, что тяжело переживает уход мужа и не может выйти из депрессии.

ПО ТЕМЕ

Роль проститутки и смутные 90-е: почему актриса Ирина Маркова покончила с кино

На днях вдова режиссера стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и подробно рассказала о своей жизни с Георгием Данелией и о подводным камнях, которые сопровождали их отношения. В частности она поведала, почему увела его из семьи.

На момент знакомства с Галиной Юрковой Георгий Данелия состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Любовью Соколовой. По словам вдовы, отношений в паре как таковы не было, они жили как соседи и растили общего сына.

Галина Юркова очаровала Георгия Данелию и увела его из семьи. В 1984 году они поженились. Режиссер принял ее сына как родного и дал ему свою фамилию.

Создатель культовых лент "Мимино" и "Афоня" до последних дней жил с Галиной Юрковой. Однако она была не единственной его любовью. По словам актрисы, у него была любовница. Причем с ней он крутил роман еще когда жил в гражданском браке с Соколовой. Получается, что у него почти одновременно были сразу три пассии.

Речь идет о писательнице Виктории Токаревой. О ней Юркова отозвалась нелестно. Режиссер и писательница сблизились благодаря ее рассказу "День без вранья".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 14:05 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Данелия снимал культовую лирическую комедию "Я шагаю по Москве"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

После развода бывший муж Бородиной заедет в роскошную квартиру

Омаров готовится к переезду

Шоу-бизнес

49-летняя Федункив заговорила о беременности: В этом возрасте только жить начинают

Актриса недавно вышла замуж
Шоу-бизнес

Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности

Специалист оценил состояние звезды
Шоу-бизнес

Поплавская переживает смерть близкого мужчины и ребенка

Произошла ужасная трагедия

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

В России от коронавируса умер двухмесячный ребенок
За сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
Названы самые бедные регионы России
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+