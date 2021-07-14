Роль проститутки и смутные 90-е: почему актриса Ирина Маркова покончила с кино

После нескольких ролей Ирине Марковой пришлось уйти из кино. В чем причина – в материале "Дни.ру".

Очаровательные кудри, мелкие черты лица и нежный выразительный взгляд – актрису Ирину Маркову запомнили по ленте "Настя" и успели горячо полюбить. Но неожиданно она пропала с радаров поклонников. Что же произошло в жизни яркой и подающей надежды звезды?

Ирина Маркова родилась в Белоруссии в 1973 году. Семья уехала из Минска, и школу Ирина окончила в Москве. Девушка никогда не мечтала об актерской карьере, но однажды ее совершенно случайно заприметил режиссер Виктор Волков.

Очаровательная актриса с милыми кудряшками Ирина Маркова сыграла жрицу любви в мелодраме «Шоу-бой». По сценарию она состояла в сложных отношениях с юным солистом поп-группы "Каникулы" Андреем Дымовым.

Потом была роль застенчивой продавщицы в комедии "Настя" Георгия Данелии. После яркого старта актрисе пророчили ошеломительную карьеру в кино, но этого не случилось.

Неожиданно Ирина Маркова пропала с радаров поклонников. Многие даже думали, что она уехала из России. Но причина была совершенно в другом.



Ленту "Шоу-бой" жестко раскритиковали знатоки кино. Ее называли супернепристойной и даже отвратительной.

"Непристойна и аморальна сама авторская установка, а намерение сорвать успех таким грязным способом: пригласить на роль бездарную жертву очередного конкурса красоты и с помощью этого товара манипулировать экранным сюжетом", — писала критик Елена Стишова в "Искусстве кино".



Несмотря на обилие критики и отсутствие профессионального опыта работы в кино, Ирина Маркова запомнилась и полюбилась многим российским зрителям. Она очень выделилась на фоне остальных фильмов, снятых в смутные 90-е и даже получила премию "Ника". Тем не менее, это не стало для нее поводом продолжать сниматься.

Но как выяснилось, в какой-то момент актриса не захотела больше играть в кино. Она предпочла карьере семью. Ирина Маркова вышла замуж и родила двух пркрасных дочерей. Сейчас Ирина Маркова прекрасно выглядит. Она редко вспоминает об актерской карьере и ведет закрытый образ жизни. Бывшая актриса наслаждается обществом своих родных и ни в чем не нуждается.