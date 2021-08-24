Народ в ужасе от грязного предательства Пересильд: Все дешевки так делают

Появилась информация о том, что 36-летняя актриса бросила кинематографиста, который скоро отметит 70-летие. Также светские сплетники уверяют, что причиной расставания якобы является новый роман актрисы с олигархом Романом Абрамовичем.
Об связи Пересильд и Абрамовича начали говорить еще в прошлом году. Тогда она появилась на фестивале "Кинотавр" в сопровождении телохранителя миллиардера. В 2020-м Пересильд не подтверждала роман с олигархом. А наличие у нее сотрудника Абрамовича объяснила арендой дорогих украшений.
Читатели "Дни.ру" бурно обсуждают новость о возможном очередном романе Пересильд. Многие пришли в ужас от того, что актриса могла так жестоко предать режиссера.
"Все дешевки так делают"; "Это не продажность молодых, а жалость и уважение к седым ***, махнула рукой, мол, пусть этот старый *** пошлепает, а он сконцентрировался, и двух дочерей сделал", – пишут читатели.
Напомним, у Юлии Пересильд есть две дочери от режиссера Алексея Учителя. При этом слухи о романе с режиссером она тоже опровергала. Пока в 2017-м не раскрыла все подробности в одном из интервью. История о романе с Абрамовичем напоминает новую интрижку в том же стиле.
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