"Хочется прибежать из Америки и побыть с тобой": дочь Пересильд и Учителя встревожила сообщением о режиссере

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя взволновала общественность. 12-летняя Анна Пересильд сообщила, что долго не виделась с папой и очень соскучилась.
Сейчас Анна проводит каникулы в Америке. Судя по всему, отдых девочки немного омрачают неприятности, случившиеся с ее папой. Что именно произошло с Учителем, ребенок не сообщил.
"Иногда после того, что с тобой было, хочется прибежать из Америки и побыть с тобой", – поделилась Пересильд-младшая в личном "Инстаграм".
Анна не стала скрывать, что обожает папу. Девочка трогательно призналась в любви к родителю.
Напомним, у Юлии Пересильд и Алексея Учителя двое детей. Младшая дочь звезд – Мария в начале июня отпраздновала девятилетие.
Отметим, что дети режиссера и артистки растут в очень творческой атмосфере. В минувшем году Анна Пересильд дебютировала на экране. Девочка снялась в картине режиссера Наталии Кончаловской "Первый снег".
Младшая Маша тоже уже имеет опыт работы на площадке. Малышка снималась в фильме папы "Цой". Ей доверили роль сына Виктора Цоя. Как утверждает Юлия Пересильд, она не знала, что Мария проходила пробы, так как Учитель все сделал тайно. Первое время актриса была против того, чтобы девочку снимали.
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