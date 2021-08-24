Елизавету II втянули в громкий секс-скандал

Охранника королевы Великобритании подозревают в изнасиловании двух новобранцев.

Стражи порядка арестовали сотрудника из Колдстримской гвардии. По имеющейся информации, молодые люди поступили на службу пару дней назад.

Нападение и изнасилование случилось возле Виндзорского замка во время обряда посвящения. Сейчас подозреваемый отстранен от службы. Детали этого дела пока не оглашаются. Ведется расследование.



Примечательно, что это не первый такой инцидент за несколько месяцев. Напомним, ранее подразделение Королевских ВВС Великобритании было расформировано. Там летчик якобы подвергся изнасилованию.

Отметим, солдаты Колдстримской гвардии относятся к Королевской гвардии. Они обеспечивают безопасность членов правительства и занимается охраной дворцов.

Напомним, ранее члены королевской семьи обсуждали возможность самообслуживания во время приемов пищи, но Елизавета II настояла на помощи персонала. Теперь ситуация не изменилась, однако все работники носят маски и не приближаются к королеве. Остальным обитателям дворца разрешено предаваться прежним удовольствиям в виде пикников на территории поместья и охоты на оленей.

