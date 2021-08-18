Над 95-летней Елизаветой II нависла смертельная опасность

Члены королевской семьи очень трепетно относятся к здоровью королевы Елизаветы II.

На днях состояние монархини вызвало серьезные опасения приближенных из-за того, что у одного из работников, обслуживающих королевскую семью в замке Балморал, выявили коронавирус. Несмотря на то, что королева Елизавета вакцинировалась от COVID-19 еще в январе этого года, ее почтенный возраст и высокая смертность в мире из-за коронавирусной инфекции заставляет британцев сильно переживать за свою правительницу.

Как сообщил телеканал "360", весь персонал королевского замка ежедневно сдает тесты на ковид. После того, как тест одного из работников показал положительный результат, столовая и бар для персонала в замке были закрыты. Инфицированного сотрудника отправили домой.

Ранее члены королевской семьи обсуждали возможность самообслуживания во время приемов пищи, однако королева настояла на помощи персонала. Теперь ситуация не изменилась, однако все работники носят маски и не приближаются к Елизавете II. Что касается всех остальных обитателей дворца, то им разрешено предаваться прежним удовольствиям в виде пикников на территории поместья и охоты на оленей – об этом сообщило издание Express.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в семье королевы Елизаветы II разразился громкий скандал с изнасилованием.