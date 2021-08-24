"Есть проблема": транжиру Панайотова постигла горькая судьба Киркорова

Александр Панайотов с супругой Екатериной Кореневой сейчас в Сочи – работают на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", которую поддерживает "Магнит". Но и про отдых на Черноморском побережье не забывают. Подробности выяснил корреспондент "Дни.ру".

37-летний Александр Панайотов счастливо женат уже пять лет. И только смеется, когда читает байки прессы про "фейковый брак" – у них все серьезно! Но детей пока нет.

"Мы уже думаем об этом и работает над их появлением, – улыбается певец. – Я хочу иметь много детей – трех как минимум. А поскольку мне в июле пошел 38-й год, то надо поторапливаться".

"Я много лет откладывал вопрос появления детей – думал, что надо стать на ноги, финансово подрасти, – говорит артист. – Но потом решил, что уже пора – даст бог детей, даст и возможность их растить".

Панайотов уверяет, что доходов на троих детей ему вполне хватит. "Мы для этого и работаем, – объяснил исполнитель. – Хотя в месяц мне лично для нормальной жизни хватило бы небольшой сумму. Но есть одна проблема – я шмоточник. И траты перекрывают расходы моей неприхотливой Кати. Ведь мне надо покупать концертные костюмы, все оплачивать".

В итоге одежды у Саши скопилось так много, что в квартире стало тесно. "Пришлось покупать несколько помещений на цокольном этаже дома для хранения", – признался он. И в этом его судьба напоминает судьбу его коллеги Филиппа Киркорова. Любящего наряжаться короля российской эстрады костюмы в итоге просто "выжили" из собственного дома. Поэтому легендарную квартиру на Таганке он был вынужден превратить в огромный склад вещей.

"А я теперь думаю, что надо покупать большой дом. Мечтаю об этом, постоянно просматриваю сайты с недвижимостью. Но это так дорого стоит! Умудряюсь, как наши артисты умудрятся приобретать шикарные особняки?!" – вздыхает Панайотов.