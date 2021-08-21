Панайотов ушел от молодой жены в другую квартиру

"Первую половину лета я провел дома, писал новый материал, а потом началась активная жизнь – то фестиваль "Жара", то КВН", – рассказал Александр. – Мне даже удалось не проесть все запасы и не потратить все накопления!"
"У него запасов столько, что хватит на случай войны, – вмешалась в разговор жена артиста Екатерина Коренева. – В самом начале пандемии он купил массу консервов, спичек. Целая полка! Как у моей бабушки времен войны!
Супруга Александра Панайотова, кстати, работает его же директором. Но как удается им проводить вместе 24 часа в сутки? "У нас просто две квартиры, – пояснила Екатерина. – Изначально Саша жил у меня, поскольку в него не было собственной квартиры в Москве (артист родом из Запорожья, в столице России обосновался в 2003-м – Прим. ред.). А потом мы купили рядом – буквально в 200 шагах – вторую квартиру, и это решило многие проблемы. Мы днем расходимся, потому что у каждого из нас свои дела, каждому нужно свое пространство, а ночью встречаемся".
Конечно, как и в любой семье, у Саши и Кати случаются размолвки. "Но я первая делаю шаг навстречу и прошу прощения, даже когда права", – призналась мудрая супруга артиста. В этом, наверное, и есть главный секрет их семейного счастья.
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