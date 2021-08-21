Панайотов ушел от молодой жены в другую квартиру

У Александра Панайотова творческая жизнь очень бурная и напряженная. В пятницу он участвовал в творческом вечере Димы Билана, где исполнил песню "Часы". Потом в компании Пелагеи, Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова гулял на ночном aftreparty. Рано утром в субботу улетел в Москву, чтобы оттуда на поезде уехать в Нижний Новгород, выступить на торжествах по случаю 800-летия города, а потом опять вернуться в Сочи – уже на закрытие конкурса "Новая волна". Но корреспонденту "Дни.ру" певец смог уделить несколько минут для эксклюзивного интервью.

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