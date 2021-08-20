"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю

Анастасия Волочкова вызвала гнев зрителей после участия в кулинарном шоу "Кондитер" телеканала "Пятница". Россияне посчитали, что балерина вела себя отвратительно.

Зрители горячо обсуждают поведение "королевы шпагата". Участники программы приготовили для танцовщицы торты. Каждый подошел к делу с фантазией и творчеством.

Однако одно из лакомств Анастасию Волочкову оскорбило. 16-летний участник Даниил, который приготовил для звезды десерт, оказался оскорблен и унижен знаменитостью. Парень подошел к делу с юмором, сделав на сладости статуэтку немного располневшей балерины. По вкусу творение юноши получилось хорошим, но внешний вид изделия немного подкачал.

Блондинке торт не понравился, и она даже отказалась его пробовать. Танцовщица заявила, что ей не важен вкус, а на вид десерт "антиэстетический". Балерина заявила, что Даниил просто еще очень юный.

Пользователи оставили под выпуском шоу на Ютуб множество осуждающих Анастасию Волочкову комментариев. "Было нейтральное мнение о Волочковой, но это позор просто", "Волочкова прям ужасно себя вела", "С какой брезгливостью она пробовала эти торты, на кончике вилки прям", "Какая же Волочкова неприятная", – высказались россияне. Были среди комментаторов и те, кто предложил балерине дегустировать водку, а не торты.

Напомним, ранее звезда порадовала поклонников. Анастасия Волочкова стала певицей.