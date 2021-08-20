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Шоу-бизнес
"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю

"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю

Анастасия Волочкова вызвала гнев зрителей после участия в кулинарном шоу "Кондитер" телеканала "Пятница". Россияне посчитали, что балерина вела себя отвратительно.
прочитано 727 раз

Зрители горячо обсуждают поведение "королевы шпагата". Участники программы приготовили для танцовщицы торты. Каждый подошел к делу с фантазией и творчеством.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако одно из лакомств Анастасию Волочкову оскорбило. 16-летний участник Даниил, который приготовил для звезды десерт, оказался оскорблен и унижен знаменитостью. Парень подошел к делу с юмором, сделав на сладости статуэтку немного располневшей балерины. По вкусу творение юноши получилось хорошим, но внешний вид изделия немного подкачал.

Блондинке торт не понравился, и она даже отказалась его пробовать. Танцовщица заявила, что ей не важен вкус, а на вид десерт "антиэстетический". Балерина заявила, что Даниил просто еще очень юный.

Пользователи оставили под выпуском шоу на Ютуб множество осуждающих Анастасию Волочкову комментариев. "Было нейтральное мнение о Волочковой, но это позор просто", "Волочкова прям ужасно себя вела", "С какой брезгливостью она пробовала эти торты, на кончике вилки прям", "Какая же Волочкова неприятная", – высказались россияне. Были среди комментаторов и те, кто предложил балерине дегустировать водку, а не торты.

Напомним, ранее звезда порадовала поклонников. Анастасия Волочкова стала певицей.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 06:49 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость837693
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Ну просто заказ у Дни.ру писать о Насте гадости каждый день.Если бы это была не Настя , написали бы: ...очень внимательно и строго судила кондитеров, пробовала по чуть-чуть ( человек на строгой диете), торт с балериной не понравился гостье и т.д.
Гость828725
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Ник Стагис
Нужно было в морду её торт бросить! Тварь ползучая! Ненасытно-озабоченная дыра. Тренажёр для мужских утех. Старая, потасканная алкоголички! В чём она разбирается? Бездарная минетчица
Скорее тухлыми яицами ей в рожу кинуть?!!)))
Ник Стагис
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Нужно было в морду её торт бросить! Тварь ползучая! Ненасытно-озабоченная дыра. Тренажёр для мужских утех. Старая, потасканная алкоголички! В чём она разбирается? Бездарная минетчица
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