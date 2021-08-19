Растрепанная Варум запрыгнула на голого Садальского: Тетенька, отпустите

Накануне Станислав Садальский решил поделиться с подписчиками в "Инстаграме" занятной историей из их общего прошлого с Анжеликой Варум. Оказалось, что когда-то мачеха певицы – Любовь была одноклассницей брата Садальского. После Любовь вышла замуж за отца исполнительницы – Юрия, и семья уехала жить в Америку. Сам Садальский в то время был корреспондентом одной из газет и ему захотелось написать статью о прекрасной Анжелике Варум.
Чтобы у читателей не возникло мыслей о рекламе, Садальский придумал интересный заход и сделал молодую исполнительницу героиней рубрики о здоровье. Находчивый Станислав написал о чудодейственном массаже ногами, который отлично помогает расслабиться, и подкрепил статью снимком, на котором молодая Варум с растрепанными волосами стоит на его голой спине.
Как сообщил 5-tv.ru, поклонников артиста очень позабавил его рассказ, а также архивное фото знаменитостей. В комментариях люди стали живо обсуждать увиденное и даже нашли повод для шуток.
Ироничные фолловеры написали:
"Тетенька, отпуштите. Меня жена дома ждет. Я шлово волшебное шнаю. Пожалуйшта! "Падал прошлогодний снег" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как неожиданно и интересно", "Сначала показалось, что у Вас на спине стоит Майкл Джексон", "Красивые ножки у Варум".
С того случая прошло много лет, и оба артиста очень изменились. Недавно "Дни.ру" писали о том, что Анжелика Варум уже обеспокоена изменениями во внешности.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
Встреча , которая изменила мою жизнь
инопланетяне в кемерово
О чем говорят мужчины
Скандал футболиста Мамаева Павла
что такого в афганистане?
Как лечить нервы