Валерия показала "тайного" сына красавца: Как будто перестали с ним общаться

У российской певицы Валерии трое детей: дочь Анна, и сыновья Артем и Арсений. Артистка не балует своих подписчиков снимками со своими наследниками. Обычно звезда в свои социальные сети выкладывает личные фотографии с гастролей и красных дорожек.
Но на днях народная артистка России похвасталась фотографией со старшим сыном. Кадр был сделан в Швейцарии, где сейчас живет и работает Артемий. Он уже три года является руководителем звукозаписывающей студии.
"Очень горжусь, что к такому успеху звукозаписывающей компании мой сын имеет самое прямое отношение" – трогательно подписала пост Валерия.
Снимок не остался без внимания поклонников творчества звезды. Многие отметили, что наследник возмужал.
"Какой красавчик!", "Просто вау!", "Наконец-то Тема! А то как будто перестали с ним общаться" – восхищаются фанаты в комментариях.
Но не обошлось и без хейтеров.
"Почему Артемий нигде не улыбается? Он везде как на похоронах" – пришел в недоумение один из фалловеров.
Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин поженились в далеком 2004 году. Пара вместе воспитывала троих детей певицы от предыдущего брака. Недавно в семье произошло пополнение. Жена младшего сына Лиана Волкова родила для супруга дочку. Девочке дали необычное имя – Селин. Она появилась на свет в начале этого года.
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