Сын Валерии вляпался в грандиозный скандал из-за огромных денег

Суд обязал молодого человека выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших. Юрист, представляющий интересы экс-клиента Арсения Шульгина Назар Назаров рассказал о том, что парень в соцсетях рекламировал мундштуки для кальяна. Он предлагал фолловерам эксклюзивно торговать своим продуктом в регионах. С желающими заключался договор поставки, замаскированный под лицензионный.
Однако товар либо не приходил клиенту, либо поступал с большими задержками. В итоге клиенты теряли не только деньги, но и свою бизнес-репутацию. Теперь сына певицы Валерии должен по суду пострадавшему от его компании 1 миллион 170 тысяч рублей. Всего таких обманутых клиентов у молодого человека аж 55.
Муж звезды Иосиф Пригожин заявил, что они с Валерией ничего не хотят знать о проблемах Арсения. Мол, он парень взрослый и должен сам разбираться со своими трудностями и отвечать за свои поступки.
Продюсер напомнил, что они с певицей Валерией уже вложили в ее сына очень много денег, когда тот занимался музыкальной карьерой. Однако Арсений Шульгин выбрал другой путь. Пригожин добавил, что у молодого человек по поводу судов есть, к кому обратиться за советом. Продюсер отметил, что ему хватает проблем со своими детьми, которые профукали его наследство. По словам мужа певицы Валерии, теперь они с супругой хотят пожить для себя.
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