А как же Пригожин? Незнакомец обласкал Валерию на глазах у толпы

Накануне 53-летняя исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик с зажигательным танцем, который Валерия исполнила вместе со своей семимесячной внучкой. В процессе танца к знаменитости попытался присоединиться некий мужчина в костюме и защитной маске – вероятно, сотрудник заведения в котором отдыхали звездные гости. Мужчина подошел к артистке сзади и, обласкав вниманием, хотел присоединиться к веселью, но певица Валерия оказалась вовсе не в восторге от такой идеи.
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