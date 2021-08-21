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Шоу-бизнес
"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу

"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу

Певица Азиза 19 августа впервые вышла замуж. Ее супругом стал итальянец и поклонник Алессандро Лортэ, который младше возлюбленной почти на 20 лет. Дизайнер Аника Керимова поделилась подробностями свадьбы.
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57-летняя звезда хотела перенести торжество, но передумала. Сначала знаменитость сомневалась в верности такого серьезного шага, поскольку не сможет сама подарить мужу ребенка. Судя по всему, избранник переубедил Азизу.

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Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье

Бракосочетание прошло довольно скромно в подмосковном Сергиевом Посаде. На торжестве были только самые близкие паре люди. Платье для артистки создала ее подруга – Аника Керимова. Она рассказала о том, что певица очень сильно переживала и нервничала.

По словам дизайнера, исполнительница не смогла сдержать слез на бракосочетании. По словам приятельницы, Азиза дрожала как осиновый лист. Но все прошло прекрасно. В ЗАГСе было устроено настоящее представление. Его через некоторое время покажут по ТВ. Свадьба была устроена изящно и со вкусом.

Также Керимова сообщила, что буквально за пару дней до важного события ей пришлось перешивать платье невесты. Дело в том, что певица Азиза из-за переживаний сильно похудела.

Как писали "Дни.ру", перед тожеством со знаменитостью произошло несчастье. Однако это не помешало ей пойти под венец.

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Певица Азиза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 12:37 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Мунира Шибаева
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Спекталь- продолжается? Неплохая постановка для заработка на ток-шоу. Что-то бизнесмен из итальянского города Казань- бедноватый, какой-то. Мог бы и в ресторане торжество отметить, а не в привокзальной пельменной.Сейчас начнёт всеми забытая татарская певичка шляться по эфирам, хоть что- то заработать на пропитание. Следующее по сценарию- громкий развод, в канун нового года. И опять ток-шоу и неплохой заработок. Певичка Азиза не может понять, что она неинтересная и клеймо у неё " убийца"
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