"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу

Певица Азиза 19 августа впервые вышла замуж. Ее супругом стал итальянец и поклонник Алессандро Лортэ, который младше возлюбленной почти на 20 лет. Дизайнер Аника Керимова поделилась подробностями свадьбы.

57-летняя звезда хотела перенести торжество, но передумала. Сначала знаменитость сомневалась в верности такого серьезного шага, поскольку не сможет сама подарить мужу ребенка. Судя по всему, избранник переубедил Азизу.

Бракосочетание прошло довольно скромно в подмосковном Сергиевом Посаде. На торжестве были только самые близкие паре люди. Платье для артистки создала ее подруга – Аника Керимова. Она рассказала о том, что певица очень сильно переживала и нервничала.

По словам дизайнера, исполнительница не смогла сдержать слез на бракосочетании. По словам приятельницы, Азиза дрожала как осиновый лист. Но все прошло прекрасно. В ЗАГСе было устроено настоящее представление. Его через некоторое время покажут по ТВ. Свадьба была устроена изящно и со вкусом.

Также Керимова сообщила, что буквально за пару дней до важного события ей пришлось перешивать платье невесты. Дело в том, что певица Азиза из-за переживаний сильно похудела.

Как писали "Дни.ру", перед тожеством со знаменитостью произошло несчастье. Однако это не помешало ей пойти под венец.

