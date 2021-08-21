"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу

57-летняя звезда хотела перенести торжество, но передумала. Сначала знаменитость сомневалась в верности такого серьезного шага, поскольку не сможет сама подарить мужу ребенка. Судя по всему, избранник переубедил Азизу.
Бракосочетание прошло довольно скромно в подмосковном Сергиевом Посаде. На торжестве были только самые близкие паре люди. Платье для артистки создала ее подруга – Аника Керимова. Она рассказала о том, что певица очень сильно переживала и нервничала.
По словам дизайнера, исполнительница не смогла сдержать слез на бракосочетании. По словам приятельницы, Азиза дрожала как осиновый лист. Но все прошло прекрасно. В ЗАГСе было устроено настоящее представление. Его через некоторое время покажут по ТВ. Свадьба была устроена изящно и со вкусом.
Также Керимова сообщила, что буквально за пару дней до важного события ей пришлось перешивать платье невесты. Дело в том, что певица Азиза из-за переживаний сильно похудела.
Как писали "Дни.ру", перед тожеством со знаменитостью произошло несчастье. Однако это не помешало ей пойти под венец.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
как сбросить вес