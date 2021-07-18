Тяжелобольной Юдашкин перепугал россиян своим видом

Четыре года назад врачи вынесли неутешительный диагноз известному российскому модельеру и заслуженному деятелю искусств России Валентину Юдашкину – рак почки и метастазы в голове. И вот уже несколько лет народный художник России борется со страшным заболеванием.
Модельер прошел уже несколько курсов лечения с переменным успехом – болезнь то отступает, то снова дает о себе знать новыми симптомами и проявлениями. Все это время Валентина Юдашкина поддерживает его любимая жена, с которой модельер находится в счастливом браке уже почти 25 лет.
Пара не скрывает болезнь художника – Марина Юдашкина периодически публикует в своем аккаунте в "Инстаграме" фотографии мужа, чтобы удовлетворить интерес поклонников и прессы. Несмотря на открытость информации, последняя публикация жены Валентина Юдашкина все же удивила и обеспокоила фанатов известного модельера.
Подписчики Марины Юдашкиной подметили, что ее муж сильно похудел, и это не может оставаться незамеченным. Сама пара по этому поводу не волнуется – на фото в "Инстаграме" оба супруга не скрывают своих улыбок.
В описании под постом Марина Юдашкина выражает искренние радостные эмоции от лета. Супруги продолжают вести активный образ жизни и даже принимают на террасе своего дома гостей. "Любим друзей, гостей", – подписала жена знаменитого модельера под фотографией праздничного стола.
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