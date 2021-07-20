Сделано заявление об уходе онкобольного Юдашкина

Валентин Юдашкин откровенно рассказал о своих планах. Кутюрье задумался о преемнике.



Модельер планирует найти человека, который продолжит его дело. Он отдает себе отчет в том, что серьезно болен, поэтому открыто говорит о недуге и своих намерениях.

Валентин Юдашкин впервые сделал подобное заявление о своем уходе. Он признался, что понимает, что со временем ему придется уйти из профессии. К такому повороту, по словам модельера, он относится отлично.

К кандидату в преемники он предъявляет главное требование: профессионализм. Этот человек должен уметь рисовать, думать и уважать компанию Валентина Юдашкина. Также важно не копировать стиль кутюрье, а иметь собственное видение.

Напомним, об онкологическом заболевании модельер узнал порядка пяти лет назад. У знаменитости выявили рак почки. Позже появились метастазы. Сейчас у Валентина Юдашкина ремиссия болезни. Дизайнер понимает, что недуг может атаковать его в любой момент.

Ранее стало известно, что Валентин Юдашкин заболел коронавирусом. К счастью, болезнь прошла в легкой форме. Модельера поддерживает его любимая жена, с которой модельер находится в счастливом браке уже почти четверть века.