Сделано заявление об уходе онкобольного Юдашкина

Модельер планирует найти человека, который продолжит его дело. Он отдает себе отчет в том, что серьезно болен, поэтому открыто говорит о недуге и своих намерениях.
Валентин Юдашкин впервые сделал подобное заявление о своем уходе. Он признался, что понимает, что со временем ему придется уйти из профессии. К такому повороту, по словам модельера, он относится отлично.
К кандидату в преемники он предъявляет главное требование: профессионализм. Этот человек должен уметь рисовать, думать и уважать компанию Валентина Юдашкина. Также важно не копировать стиль кутюрье, а иметь собственное видение.
Напомним, об онкологическом заболевании модельер узнал порядка пяти лет назад. У знаменитости выявили рак почки. Позже появились метастазы. Сейчас у Валентина Юдашкина ремиссия болезни. Дизайнер понимает, что недуг может атаковать его в любой момент.
Ранее стало известно, что Валентин Юдашкин заболел коронавирусом. К счастью, болезнь прошла в легкой форме. Модельера поддерживает его любимая жена, с которой модельер находится в счастливом браке уже почти четверть века.
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