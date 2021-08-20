"Некоторые обиделись": Сафронов прошелся по выскочившей замуж Азизе

57-летняя Азиза наконец впервые вышла замуж. На свадьбе были только близкие.

Мужем певицы стал итальянец Александр Лортэ, который младше Азизы на 16 лет. Брак для артистки первым. Но несмотря на то, что звезда так долго мечтала примерить свадебное платье, на торжество не стали звать много народу. Поздравить молодых пришли только самые близкие.

Роспись Азизы и ее мужа прошла в подмосковном Сергиевом-Посаде. Невеста была в нарядном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. По ее словам, платье создали буквально за два дня.

Теперь 57-летняя новоиспеченная жена Азиза наконец счастлива. Правда, некоторые ее коллеги по шоу-бизнесу остались недовольны тем, что пара не позвала их на торжество. Хотя ранее ее избранник рассказывал о баснословных тратах, которые планирует потратить на свадьбу. Что ж, возможно, так оно и было, только этого почти никто не видел.

Российский художник Никас Сафронов уверен, что это было правильно, несмотря ни на что.

"Это ее право — провести свадьбу так, как хочется. Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, вероятно, Азиза старается быть осторожной в такое непростое время", – сказал художник.