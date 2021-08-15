Пока невеста в больнице: Шаляпин прожигает жизнь в одиночестве

42-летняя американская миллионерша, с которой сейчас артист состоит в отношениях, была госпитализирована в тяжелом состоянии после нескольких дней попыток вылечиться дома. Татьяну Дэвис обманул недобросовестный медработник, который брал крупные суммы за каждый прием и накачивал женщину витаминами. Такое "лечение" довело Татьяну до критического состояния. Сейчас она находится в реанимации.
"Я уже не выдержал, вызвал 911 и ее в тяжелом состоянии забрали на "скорой". Еще бы час она бы умерла", – рассказал Шаляпин.
Прохор ждет возлюбленную из больницы, проводя время на в Лас-Вегасе, куда пара прилетела на отдых, в одиночестве. Он выкладывает в "Сторис" видео и фото развлечений.
Прохор начал встречаться с Татьяной зимой прошлого года. Пара провела вместе новогодние каникулы. Позже Шаляпин выложил фотографию с новой возлюбленной с отдыха в Лос-Анджелесе. Тогда слухи подтвердились и пара официально объявила об отношениях.
Ранее подписчики заподозрили Прохора Шаляпина в рекламе российских препаратов от коронавируса. Певец слишком активно агитировал публику делать прививку. Сам же Шаляпин перед отлетом на отдых вакцинировался, возможно, это как-то поспособствовало тому, что он не заразился от заболевшей спутницы.
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