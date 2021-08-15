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Шоу-бизнес
Пока невеста в больнице: Шаляпин прожигает жизнь в одиночестве

Пока невеста в больнице: Шаляпин прожигает жизнь в одиночестве

Невеста Прохора Шаляпина заболела ковидом и попала в больницу. Певец выкладывает "Сторис" с тем, как проводит время в Вегасе.
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42-летняя американская миллионерша, с которой сейчас артист состоит в отношениях, была госпитализирована в тяжелом состоянии после нескольких дней попыток вылечиться дома. Татьяну Дэвис обманул недобросовестный медработник, который брал крупные суммы за каждый прием и накачивал женщину витаминами. Такое "лечение" довело Татьяну до критического состояния. Сейчас она находится в реанимации.

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"Я уже не выдержал, вызвал 911 и ее в тяжелом состоянии забрали на "скорой". Еще бы час она бы умерла", – рассказал Шаляпин.

Прохор ждет возлюбленную из больницы, проводя время на в Лас-Вегасе, куда пара прилетела на отдых, в одиночестве. Он выкладывает в "Сторис" видео и фото развлечений.

Прохор начал встречаться с Татьяной зимой прошлого года. Пара провела вместе новогодние каникулы. Позже Шаляпин выложил фотографию с новой возлюбленной с отдыха в Лос-Анджелесе. Тогда слухи подтвердились и пара официально объявила об отношениях.

Ранее подписчики заподозрили Прохора Шаляпина в рекламе российских препаратов от коронавируса. Певец слишком активно агитировал публику делать прививку. Сам же Шаляпин перед отлетом на отдых вакцинировался, возможно, это как-то поспособствовало тому, что он не заразился от заболевшей спутницы.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
15 августа 2021, 16:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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