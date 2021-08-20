"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим

Певица МакSим несколько раз выступала на конкурсе "Новая волна". Все помнят, например, ее песню "Нежность", исполненную в Юрмале в 2007 году. Очень хотела она быть на престижном конкурсе и в этот раз, но у судьбы оказались иные планы. Сегодня артистка восстанавливается после тяжелой болезни и полутора месяцев медикаментозной комы. А за кулисами New Wave Hall коллеги обсуждают ее состояние...

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