"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим

"Я безумно рад, что МакSим наконец-то пошла на поправку, – ликует Николай Басков. – Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие".
Сейчас все самое страшное позади. Артистка вернулась домой к своим дочерям и проходит курс реабилитации. "Я надеюсь, что скоро она выйдет на сцену, будет радовать нас своими невероятными песнями и творчеством, которое станет еще лучше после того, что произошло! – говорит Император российской эстрады. – Ведь после каких-то тяжелых моментов обязательно случаются и новый подъем, и новый виток!"
Напомним, с середины июня по официальным данным исполнительница хита "Знаешь ли ты" находилась в больнице в медикаментозной коме. Она была нужна, чтобы снизить нагрузку на органы певицы, которая боролась с двусторонней пневмонией. У артистки было диагностировано 80-процентное поражение легких. Сегодня ее состояние тревог у врачей не вызывает.
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