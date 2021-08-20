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Шоу-бизнес
"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим

"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим

Певица МакSим несколько раз выступала на конкурсе "Новая волна". Все помнят, например, ее песню "Нежность", исполненную в Юрмале в 2007 году. Очень хотела она быть на престижном конкурсе и в этот раз, но у судьбы оказались иные планы. Сегодня артистка восстанавливается после тяжелой болезни и полутора месяцев медикаментозной комы. А за кулисами New Wave Hall коллеги обсуждают ее состояние...
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"Я безумно рад, что МакSим наконец-то пошла на поправку, – ликует Николай Басков. – Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие".

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Сейчас все самое страшное позади. Артистка вернулась домой к своим дочерям и проходит курс реабилитации. "Я надеюсь, что скоро она выйдет на сцену, будет радовать нас своими невероятными песнями и творчеством, которое станет еще лучше после того, что произошло! – говорит Император российской эстрады. – Ведь после каких-то тяжелых моментов обязательно случаются и новый подъем, и новый виток!"

Напомним, с середины июня по официальным данным исполнительница хита "Знаешь ли ты" находилась в больнице в медикаментозной коме. Она была нужна, чтобы снизить нагрузку на органы певицы, которая боролась с двусторонней пневмонией. У артистки было диагностировано 80-процентное поражение легких. Сегодня ее состояние тревог у врачей не вызывает.

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Николай Басков. Фото: Дни.ру
Автор: 20 августа 2021, 11:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

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да хватит уже называть этих клоунов королями,императорами,император-коля басков,король-филя киркоров,а остальных как называют ? вот,ты,автор ваня губкин,как называешься,если вокруг тебя короли и императоры,места на троне все заняты,холоп,ты,ваня губкин,получаешься,один дурак королем назвался,другой-по холопски согласно кивает. тебе только и позволено ,что хоровод водить.
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