"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть

Исполнительница хита "Часики" всполошила поклонников фотографией вместе с мужем и маленькой внучкой. Певица Валерия похвасталась идиллией вместе с родными людьми. В кадре довольный Иосиф Пригожин прижимает к себе малышку Селин, а загорелая поп-дива обнимает их сзади. Во время съемки троица испытывала радостные эмоции от гармоничного союза. В описании к снимку певица Валерия отметила, что крошечной внучке исполнилось 7 месяцев и вся семья обожает ее.
Фотография была сделана на природе. В объектив попали стройные березки с пышной листвой, трава и другая растительность. Певица Валерия спрятала голову под соломенной шляпой, укрываясь от солнца. Иосиф Пригожин облачился в черный джемпер, а ребенку подобрали нежно-оранжевый наряд.
Россияне пришли в восторг от вида маленькой Селин. Народ счел ее очаровательным ребенком и подчеркнул сходство девочки с отцом Арсением Шульгиным. "Папина копия!", "Она, конечно, папина доча. Вся такая солнышко", "Какая милашка! На папу похожа!", "Девочка — вылитый отец, очень хорошая примета", "Селинка – папа в миниатюре!", "Одно лицо с Арсением", — отреагировали пользователи Сети на кадр певицы Валерии. В число воодушевленных комментаторов вошли и российские знаменитости: Анита Цой, Алсу, Ильдар Абдразаков, Игорь Гуляев.
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