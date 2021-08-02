Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
2 августа
Лента новостей
14:59
"Как у Пугачевой": Асмус раскрыла настоящую причину развода с Харламовым
14:28
Заворотнюк выздоровела и показалась людям
14:13
Новые выплаты от государства хотят получить два миллиона россиян
14:08
"Всю жизнь готовился": из-за Пересильд и Шипенко космонавт упустил последний шанс попасть на орбиту
13:55
Кровоизлияние в мозг и трепанация черепа: близкого Дорофеевой избили до полусмерти
13:51
Хайп на костях: репертуар тяжелобольной МакSим разбирают по кусочкам
13:46
"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть
13:31
Бывшая жена Мамаева воссоединилась с первым мужем спустя девять лет
13:22
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
12:58
"Расставание – это всегда непросто": Глафира Тарханова объявила об уходе
12:54
В Подмосковье охранник ударил пассажира ножом за безбилетный проезд на поезде
12:47
Покупка квартиры: как правильно выбрать комфортное жилье с точки зрения психологии
12:47
"Не позорьтесь!": Виляющей задом Федоровой влепили пощечину
12:44
Украинец встретил Зеленского с вином в супермаркете: Сходил *** за хлебушком
12:42
Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара
12:34
И кто-то на небесах поменял Palisade…
12:20
Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем в новостройках
12:17
Грозит 18 лет за решеткой: звезда "Великолепного века" сделала заявление на фоне нешуточных обвинений
12:15
Жена выбрала: обнародовано имя третьего ребенка Тарасова
12:00
Россиянка насмерть придавила двухмесячного сына во сне
11:54
"Нам бы так жить": Навка похвасталась крепкой рукой Пескова
11:32
В России корнавирусом заразились больше 23,5 тысячи человек
11:17
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
11:16
В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары
11:11
Врач назвала главные отличия коронавируса от простуды
11:07
"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы
11:06
Ковид и убивающая почки бактерия: подробности кончины звезды "Дикого ангела"
10:46
Раскрыта постыдная тайна великого советского артиста Леонида Утесова
10:23
Милославская показала фото роскошного отдыха с Петровым
10:01
"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки
09:59
Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки
09:22
Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей
09:14
С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой
09:01
Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке
08:16
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
06:37
Эмма Стоун решила засудить Disney
04:42
"Сделали трепанацию черепа": у певицы Дорофеевой произошло большое горе
02:31
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 2 августа
00:11
Сати Казанова откровенно рассказала о пагубной зависимости
22:18
65-летняя Андрейченко похвасталась накачанным красавчиком
18:46
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
18:13
Волочкова обратилась к тяжелобольному отцу в важный день
18:03
Вернувшаяся в Москву Литвинова удивила народ: Вы только посмотрите!
17:51
Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
17:43
Прилучный показал повзрослевшего сына от Муцениеце
17:27
Яковлева оправдалась за поведение сына-скандалиста
17:19
Это конец: объявлено об уходе Анастасии Решетовой
16:52
Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца
16:01
Назван возможный виновник гибели дочери Конкина
15:23
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть

"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть

Певица Валерия показала удивительный семейный снимок в "Инстаграм".
прочитано 510 раз

Исполнительница хита "Часики" всполошила поклонников фотографией вместе с мужем и маленькой внучкой. Певица Валерия похвасталась идиллией вместе с родными людьми. В кадре довольный Иосиф Пригожин прижимает к себе малышку Селин, а загорелая поп-дива обнимает их сзади. Во время съемки троица испытывала радостные эмоции от гармоничного союза. В описании к снимку певица Валерия отметила, что крошечной внучке исполнилось 7 месяцев и вся семья обожает ее.

ПО ТЕМЕ

"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Фотография была сделана на природе. В объектив попали стройные березки с пышной листвой, трава и другая растительность. Певица Валерия спрятала голову под соломенной шляпой, укрываясь от солнца. Иосиф Пригожин облачился в черный джемпер, а ребенку подобрали нежно-оранжевый наряд.

Россияне пришли в восторг от вида маленькой Селин. Народ счел ее очаровательным ребенком и подчеркнул сходство девочки с отцом Арсением Шульгиным. "Папина копия!", "Она, конечно, папина доча. Вся такая солнышко", "Какая милашка! На папу похожа!", "Девочка — вылитый отец, очень хорошая примета", "Селинка – папа в миниатюре!", "Одно лицо с Арсением", — отреагировали пользователи Сети на кадр певицы Валерии. В число воодушевленных комментаторов вошли и российские знаменитости: Анита Цой, Алсу, Ильдар Абдразаков, Игорь Гуляев.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 13:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

комментарии

Ответить:

Гость 102030
Пожаловаться Ответить
прямо одно лицо с арсением,чудно такие сравнения читать,что ,вот арсений,взрослый мужик,так же выглядит ?
Гость821452
Пожаловаться Ответить
Какую там сеть , что взорвало?!!!! Да вообще все равно.Эта Валерия, тем более её внуки не интересны никому!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть

Малышка произвела фурор
Шоу-бизнес

"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

Ксюша о реакции мужа
Шоу-бизнес

"Нам бы так жить": Навка похвасталась крепкой рукой Пескова

Пара отметила годовщину свадьбы

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+