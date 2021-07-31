"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему хочет прекратить отношения со своей супругой Валерией.

Лауреата премии "Овация" с исполнительницей песни про часики связывают не только брачные узы, но и контракт на музыкальное продюсирование. По мнению Пригожина, нередко плодотворное сотрудничество звезды и ее наставника может закончиться скандалом и окончанием совместной деятельности. Именитый продюсер рассказал о возможном разрыве с Валерией.

"Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого "балласта", — привел Пригожин причины возможного расторжения контракта.

Сейчас в паре царит идиллия, Иосиф Пригожинне планирует прекращать продюсирование любимой артистки. В настоящее время Валерия занята выпуском альбома совместно с Максимом Фадеевым, который, кстати, недавно продал права на личные бренды своих подопечных.

Ранее Иосиф Пригожин резко отозвался о деятельности сына супруги, Арсения Шульгина. 22-летнего молодого человека обвинили в финансовых махинациях. У сына Валерии свой бизнес, связанный с торговлей и поставками. В своем блоге в "Инстаграм" он предлагал подписчикам приобрести возможность продавать его товар в регионах. В итоге заказчики потеряли деньги и свою репутацию, так как товар до клиентов зачастую просто не доходил. Иосиф Пригожин заявил, что они с Валерией ничего не хотят знать о проблемах наследника, так как он выбрал свой путь, хотя они помогали ему в музыкальной карьере.

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