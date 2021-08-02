"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой

Скандал с участием поющей ведущей в постановке "Чудесный грузин" продолжается. Пользователи Сети активно спорили, что же произойдет дальше. Сперва художественный руководитель театра заявил, что постановку зрители смогут увидеть и осенью, а затем название спектакля вдруг исчезло из афиши. Теперь ситуация прояснилось.
Как сообщает "Общественная служба новостей", представители МХАТа рассказали, что руководство театра не рассматривает другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь, а потому намерено продлить контракт с Ольгой Бузовой. Ранее в Сети появилась информация о том, что спектакли пройдут 17 и 18 сентября, а дива якобы получит за этот период более 200 тысяч рублей. Точные даты и детали подготовки пока неизвестны.
Однако, как оказалось. актеры МХАТа не намерены мириться с подобным решением. Они якобы объявили бойкот руководству. Требования труппы просты: они хотят, чтобы художественный руководитель снял с роли поющую ведущую. В заявлении говорится, что актеры отказываются выступать, пока Ольга не покинет коллектив.
Артисты назвали Ольгу Бузову "бездарем" и подчеркнули, что "найдут театр с руководством поадекватнее", если их требование проигнорируют. Насколько серьезно настроена труппа пока неизвестно, но в Сети уже обсуждают, что, кажется, скоро нас ждет еще более громкий скандал.
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