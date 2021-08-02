Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
2 августа
Лента новостей
14:59
"Как у Пугачевой": Асмус раскрыла настоящую причину развода с Харламовым
14:28
Заворотнюк выздоровела и показалась людям
14:13
Новые выплаты от государства хотят получить два миллиона россиян
14:08
"Всю жизнь готовился": из-за Пересильд и Шипенко космонавт упустил последний шанс попасть на орбиту
13:55
Кровоизлияние в мозг и трепанация черепа: близкого Дорофеевой избили до полусмерти
13:51
Хайп на костях: репертуар тяжелобольной МакSим разбирают по кусочкам
13:46
"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть
13:31
Бывшая жена Мамаева воссоединилась с первым мужем спустя девять лет
13:22
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
12:58
"Расставание – это всегда непросто": Глафира Тарханова объявила об уходе
12:54
В Подмосковье охранник ударил пассажира ножом за безбилетный проезд на поезде
12:47
Покупка квартиры: как правильно выбрать комфортное жилье с точки зрения психологии
12:47
"Не позорьтесь!": Виляющей задом Федоровой влепили пощечину
12:44
Украинец встретил Зеленского с вином в супермаркете: Сходил *** за хлебушком
12:42
Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара
12:34
И кто-то на небесах поменял Palisade…
12:20
Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем в новостройках
12:17
Грозит 18 лет за решеткой: звезда "Великолепного века" сделала заявление на фоне нешуточных обвинений
12:15
Жена выбрала: обнародовано имя третьего ребенка Тарасова
12:00
Россиянка насмерть придавила двухмесячного сына во сне
11:54
"Нам бы так жить": Навка похвасталась крепкой рукой Пескова
11:32
В России корнавирусом заразились больше 23,5 тысячи человек
11:17
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
11:16
В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары
11:11
Врач назвала главные отличия коронавируса от простуды
11:07
"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы
11:06
Ковид и убивающая почки бактерия: подробности кончины звезды "Дикого ангела"
10:46
Раскрыта постыдная тайна великого советского артиста Леонида Утесова
10:23
Милославская показала фото роскошного отдыха с Петровым
10:01
"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки
09:59
Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки
09:22
Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей
09:14
С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой
09:01
Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке
08:16
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
06:37
Эмма Стоун решила засудить Disney
04:42
"Сделали трепанацию черепа": у певицы Дорофеевой произошло большое горе
02:31
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 2 августа
00:11
Сати Казанова откровенно рассказала о пагубной зависимости
22:18
65-летняя Андрейченко похвасталась накачанным красавчиком
18:46
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
18:13
Волочкова обратилась к тяжелобольному отцу в важный день
18:03
Вернувшаяся в Москву Литвинова удивила народ: Вы только посмотрите!
17:51
Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
17:43
Прилучный показал повзрослевшего сына от Муцениеце
17:27
Яковлева оправдалась за поведение сына-скандалиста
17:19
Это конец: объявлено об уходе Анастасии Решетовой
16:52
Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца
16:01
Назван возможный виновник гибели дочери Конкина
15:23
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой

"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой

Сегодня стало известно, что МХАТ имени Горького планирует продлить контракт с Ольгой Бузовой. Реакция последовала незамедлительно.
прочитано 772 раза

Скандал с участием поющей ведущей в постановке "Чудесный грузин" продолжается. Пользователи Сети активно спорили, что же произойдет дальше. Сперва художественный руководитель театра заявил, что постановку зрители смогут увидеть и осенью, а затем название спектакля вдруг исчезло из афиши. Теперь ситуация прояснилось.

ПО ТЕМЕ

Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову

"Сбылась мечта всей жизни": Дана Борисова безжалостно пнула рыдающую Ольгу Бузову

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как сообщает "Общественная служба новостей", представители МХАТа рассказали, что руководство театра не рассматривает другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь, а потому намерено продлить контракт с Ольгой Бузовой. Ранее в Сети появилась информация о том, что спектакли пройдут 17 и 18 сентября, а дива якобы получит за этот период более 200 тысяч рублей. Точные даты и детали подготовки пока неизвестны.

Однако, как оказалось. актеры МХАТа не намерены мириться с подобным решением. Они якобы объявили бойкот руководству. Требования труппы просты: они хотят, чтобы художественный руководитель снял с роли поющую ведущую. В заявлении говорится, что актеры отказываются выступать, пока Ольга не покинет коллектив.

Артисты назвали Ольгу Бузову "бездарем" и подчеркнули, что "найдут театр с руководством поадекватнее", если их требование проигнорируют. Насколько серьезно настроена труппа пока неизвестно, но в Сети уже обсуждают, что, кажется, скоро нас ждет еще более громкий скандал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 13:22 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость Обычный читатель
Пожаловаться Ответить
Гость819516
самое главное, чтобы в конце концов не включили заднюю...
Да. Вся статья в стиле "highly likely". Свет сошелся клином на Бузовой Небольшая роль, начинающая актриса - дайте ей шанс.
Гость821389
Пожаловаться Ответить
Ну,приглашают же детей на некоторые роли... Почему бы им не смириться что и ей дали некую роль,чем она бездарнее-тем они лучше выглядят на её фоне,тут нет,по-моему ,проблемы для них. Другое дело что пошли какие-то непонятные атаки и нужно разобраться каких сил, на Сталина . У нас в Челябинске тоже один театр делает постановку " Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Может,это месть некой нации ?
Гость819516
Пожаловаться Ответить
самое главное, чтобы в конце концов не включили заднюю...
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть

Малышка произвела фурор
Шоу-бизнес

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки

Фанаты в шоке
Шоу-бизнес

Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Актера вывели на чистую воду

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+