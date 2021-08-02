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Шоу-бизнес
"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

Писательница Марианна Россет представила книгу "Телефонный номер Вселенной". Одной из первых ее оценила телеведущая Ксения Собчак. И призналась, что к так называемому транссерфингу – психологическому изменению реальности – относится с интересом.
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"Я – не склонный к эзотерическому мышлению человек , но эти технологии объясняю довольно рационально, – признается Собчак. – Потому что как только ты наполняешься позитивной энергией и стремишься к каким-то целям, то достигаешь их гораздо быстрее – просто за счет того, что заточен на что-то и идешь к определенным вещам".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Это можно называть как угодно, обозначать разными метафорами, считать магическими вещами, но с точки зрения конкретной логики это работает всегда", – убеждена Ксения Анатольевна.

Правда, не все четко представляют, что такое транссерфинг. "Многих людей это пугает, – считает Собчак. – От слов "Вселенная" и "вибрации" ты сразу представляешь себе какую-то секту, где люди молятся непонятно кому. Но на самом деле все это можно объяснить научно. Ведь людям, которые позитивно мыслят, улыбаются, источают энергию довольства жизнью, гораздо больше хочется помочь, взять их на работу, чем тем, которые без конца жалуются и не хотят в себе что-то менять. Фрейд, Юнг и Роджерс согласятся со мной".

Поделилась Марианна Россет с Ксенией Собчак и одним практическим советом – мол, человеку, которого хочешь удержать рядом с собой, надо подарить 108 поклонов. Даже если он в это время спит.

Но телеведущая пока боится применять поклоны во втором браке (13 сентября 2019 года она вышла замуж за актера и режиссера Конснатина Богомолова). "Боюсь, муж если это увидит, то скажет "Мать, ты чего, тебе в Кащенко пора!" – смеется Ксюша. – И из дома меня выгонит!"

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Фото: Дни.ру
Автор: 2 августа 2021, 10:01
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