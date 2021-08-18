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Шоу-бизнес
"Сразу другой нарисовался": Навка растаяла в объятиях чужого мужчины

"Сразу другой нарисовался": Навка растаяла в объятиях чужого мужчины

Татьяна Навка отдыхает с семьей на Сардинии. Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поделилась кадрами из поездки, которые вызвали неоднозначную реакцию поклонников.
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Спортсменка разместила в своем микроблоге несколько фото с импозантным усатым мужчиной. Вела себя с ним Татьяна Навка весьма фривольно. На снимках замужняя фигуристка прижимается к сотруднику одного из местных ресторанов.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Звезда сообщила, что этого "супермена" зовут Марио, добавив, что хорошего человека должно быть много. Подписчики Татьяны Навки осыпали знаменитость комплиментами и оценили ее юмор. Но нашлись и те, которым не понравился наряд жены Дмитрия Пескова.

В кадре звезда льда позирует в ярко-розовой короткой рубашке и босоножках на высоком каблуке. Фолловеры посчитали, что Татьяна Навка кокетничает с чужим мужчиной. По их мнению, спортсменка ведет себя недостойно.

"Только муж за порог, тут же сразу другой нарисовался", – едко высказался один из комментаторов в адрес Татьяны Навки.

Фигуристка в долгу не осталась и ответила в похожем тоне, поинтересовавшись, не судит ли подписчик ее по себе. Отметим, что муж Татьяны Навки Дмитрий Песков также отдыхает вместе с ней на острове. Ранее звезда льда показывала поклонникам совместные с супругом фото. Снимала же пару дочь официального представителя Кремля Лиза.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 16:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

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Гость835375
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