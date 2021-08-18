"Сразу другой нарисовался": Навка растаяла в объятиях чужого мужчины

Спортсменка разместила в своем микроблоге несколько фото с импозантным усатым мужчиной. Вела себя с ним Татьяна Навка весьма фривольно.
На снимках замужняя фигуристка прижимается к сотруднику одного
из местных ресторанов.
Звезда сообщила, что этого "супермена" зовут Марио, добавив, что хорошего человека должно быть много. Подписчики Татьяны Навки осыпали знаменитость комплиментами и оценили ее юмор. Но нашлись и те, которым не понравился наряд жены Дмитрия Пескова.
В кадре звезда льда позирует в ярко-розовой короткой рубашке и босоножках на высоком каблуке. Фолловеры посчитали, что Татьяна Навка кокетничает с чужим мужчиной. По их мнению, спортсменка ведет себя недостойно.
"Только муж за порог, тут же сразу другой нарисовался", – едко высказался один из комментаторов в адрес Татьяны Навки.
Фигуристка в долгу не осталась и ответила в похожем тоне, поинтересовавшись, не судит ли подписчик ее по себе. Отметим, что муж Татьяны Навки Дмитрий Песков также отдыхает вместе с ней на острове. Ранее звезда льда показывала поклонникам совместные с супругом фото. Снимала же пару дочь официального представителя Кремля Лиза.
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