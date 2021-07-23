Опозорившуюся Навку смачно приложили

Два дня назад прославленная фигуристка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с выступления художественного гимнаста-мужчины. Блондинка призналась, что испытала культурный шок, увидев такое, и теперь просто мечтает забыть об этом неприятном зрелище. Татьяна Навка подчеркнула, что для нее это перебор, и даже задумалась о том, какие люди растут в западном обществе, пропагандирующем подобные ценности.
Позиция известной спортсменки вызвала обсуждение в Сети. В телеграм-канале "Бабская курилка" Навку смачно приложили за ее слова: обвинили в непрофессионализме и отметили, что звезде фигурного катания просто позорно ничего не знать о другом виде спорта. Мужской художественной гимнастике уже около сорока лет – этот вид спорта зародился в Японии в 80-е годы прошлого века. А в 2005 году российский спортсмен Александр Буклов даже выиграл золото на чемпионате мира по мужской художественной гимнастике в Токио. Судя по возмущению Татьяны Навки, она обо всем этом даже не знала.
"Культуры в человеке ноль, балерунов она в глаза не видела, судя по всему!" – заявил автор публикации.
Стоит отметить, что не знали об этом виде спорта и некоторые другие знаменитости. Свое недоумение под публикацией Навки выразила Анита Цой, Лера Кудрявцева и другие. Что касается обычных пользователей, то их мнения разделились.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Навка оправдалась за изможденный вид Петра Чернышева.
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