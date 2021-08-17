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Шоу-бизнес
"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе

"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе

Меган Маркл с мужем эмоционально отреагировали на несчастья, атаковавшие невинных людей.
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Чета искренне переживает за судьбу мира. В частности, их повергла в шок ужасная ситуация в Афганистане, землетрясение на Гаити и пандемия коронавируса.

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Меган Маркл

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Супруги отметили, что мир сейчас очень хрупок. Они признались, что испытывают боль из-за происходящего. "Это лишает нас дара речи", – поделились Меган Маркл и принц Гарри в своем послании.

Чета напомнила, что все мы являемся свидетелями продолжающегося кризиса в области здравоохранения. Они добавили, что чувствуют в связи с этим страх.

Напомним, сегодня Меган Маркл и принц Гарри с двумя детьми живут в США в загородном доме. Но даже несмотря на достаток и комфорт, супруги продолжают переживать из-за сложной ситуации в мире. Кроме того, знаменитая сета периодически становится фигурантами скандалов, связанных с королевской семьей Великобритании.

Как писали "Дни.ру", дочь Меган Маркл может претендовать на престол. Девочка, которую назвали Дианой, родилась в начале лета. Известно, что дома малышку ласково величают Лилибет. Девочка является восьмой в списке претендентов на правление Великобританией.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Cbs/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 22:00 Источник: Archewell ✓ Надежный источник
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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