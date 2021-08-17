"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Юрий Стоянов считает, что телевидение сейчас переживает сложный период.

Народный артист РФ стал гостем ютуб-шоу Галины Юзефович, в котором рассказал о том, что, на его взгляд, сейчас происходит с телевидением. У Юрия Стоянова имеется большой опыт в данной сфере, и его диагноз оказался неутешителен.

"Мы с вами в реанимации, в красной зоне," – сделал тревожное заявление 64-летний артист.

В течение многих лет Юрий Стоянов и его коллега Илья Олейников выпускали на всенародно любимую программу "Городок". В 90-ые годы эта передача была самой дорогой на российском телевидении и имела ошеломительный успех. При этом в "Городке" не было цензуры, пленка попадала в эфир сразу после монтажа. Сегодня зрители еще пересматривают старые выпуски "Городка" в Интернете, но на телевидении прежние форматы уже не работают. В целом общемировой процесс.

Юрий Стоянов еще продолжает в каком-то смысле реанимировать телевидение, но понимает, что в прежнем виде оно существовать уже не будет. Многообразие различных ютуб-шоу свидетельствует о том, что телевидение во многом перебралось в Интернет. Недавно Юрий Стоянов сыграл главную роль в сериале "Вампиры средней полосы", который изначально был предназначен для видеосервиса. Теперь сериал стартовал на телеканале ТНТ, то есть более традиционный формат еще работает, хоть уже и не столь популярен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юрий Стоянов лишился покоя из-за физического уродства.