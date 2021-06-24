Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок

Актер стал гостем программы "Я себя знаю!". Он поделился откровениями.

Сейчас Юрий Стоянов – настоящий примерный семьянин. Любимая женщина, отношениям с которой уже больше 20 лет, и абсолютная гармония. Однако когда-то у артиста были проблемы в общении с противоположным полом. Он признался, что в старших классах школы просто мечтал о серьезном романе, но ничего не получалось.

Юрий Николаевич все равно не опускал руки. Он попросил своего друга, который на тот момент уже учился в институте, позвать его на "взрослое" мероприятие, где будут и его знакомые девушки. Тогда он еще не знал, чем обернется вечер.

Друзья отправились в общежитие, где и должна была состояться вечеринка. Юрий Стоянов спокойно сидел на кровати и ждал своего часа. В какой-то момент его приятель встал и показательно объявил белый танец. Тогда он подошел к девушке, которую будущий артист видел лишь со спины и что-то сказал ей. Она быстро обернулась и направилась приглашать его на танец.

Сперва Юрий Николаевич крайне обрадовался, но затем увидел ее лицо. У девушки была, так называемая, заячья губа. "Жуткая проблема!" – воскликнул он. Тогда юный Юрий ничего не смог сказать, они потанцевали. Он отметил, что увиденное так впечатлило его, что отношений не хотелось еще года два. "Я был в ужасе, в шоке", – посмеялся он. Уже сейчас артист отметил, что обсуждать чужие неприятности ему крайне неловко, и он просит прощения у девушки.

