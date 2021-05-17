"Почему слезы?": новое фото Стоянова всполошило россиян

В Сети появился пугающий снимок знаменитого актера. Юрий Стоянов выглядит жутко расстроенным.

Коллега актера по сериалу "Вампиры средней полосы" Ольга Медынич разместила в своем инстаграм-аккаунте совместное фото со звездой легендарного "Городка". На снимке Юрий Стоянов предстал в белом халате и с красными, словно заплаканными глазами.

Опечаленный внешний вид народного артиста перепугал его многочисленных поклонников. Фанаты написали:

"Этож надо довели человека до слёз" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Чего д. Юра плачет?", "Почему слезы?", "Берегите нашего общего Юрия Николаевича!!".

Впрочем, другие фолловеры заметили, что вампиры таким образом просто отдыхают после бани и поздравили артистов с окончанием съемок. Фанаты сошлись на том, что сериал "Вампиры средней полосы" получился просто шикарным и заявили, что с нетерпением будут ждать продолжения нашумевшего проекта.

Сама Ольга Медынич призналась народному артисту в любви и поблагодарила за фантастический вечер в компании Юрия Стоянова.

Напомним, ранее звезда "Городка" жаловался на неуважение молодежи к возрастным артистам, граничащее с издевательством. 63-летний Юрий Стоянов отметил, что такое отношение к зрелым публичным людям стало плохой тенденцией в нашем обществе, однако старение – это неизбежный и вполне естественный процесс.



