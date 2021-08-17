"Грязный и дешевый пиар!": известная певица врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме

Певица МакSим полтора месяца провела в медикаментозной коме, поэтому врачи считают чудом ее возвращение к жизни. С середины июня СМИ пристально следили за состоянием 38-летней артистки, а пресс-секретарь устала давать комментарии и успокаивать поклонников. Но актриса певица, автор песен и бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта не верит ни помощникам несчастной артистки, ни журналистам. И почему-то считает историю с болезнью дутой...

"Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье! – возмущается Беретта. – Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием".

"Все равно это не повод для посягательств на святое – на игры с болезнью, тем более в ковидную эпоху, – убеждена Юлия. – Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему. Пиар на своем здоровье – дешевый и грязный пиар. Это отвратительно".

"Я сначала сочувствовала и переживала за нее, – пояснила Беретта. – Но когда эта история с ковидом и реанимацией затянулась, я решила, что это уже вранье. Слишком уж все бездоказательно. Поэтому когда ко мне обращались многочисленные СМИ за поддержкой МакSим, я отказалась в этом участвовать. Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!"

Беретта полагает, что жить надо не хайпа ради, а творчества и музыки для. "Я понимаю все – тяжелые разводы Максим, уход со сцены, алкогольный период, но есть же и хорошее – две дочки, подаренные судьбой. Ради них и стоит жить, работать и добиваться новых успехов в творчестве, показывая этим достойный пример юному поколению", – резюмировала возмущенная Юлия.