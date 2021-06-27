"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим

Новости о ухудшающемся состоянии 38-летней певицы MaкSим светская львица Алена Кравец восприняла очень близко к сердцу. И решила любой ценой спасти одну из своих самых любимых исполнительниц.

Марина Максимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, уже несколько недель находится в больнице в критическом состоянии. Аппарат ИВЛ перестал справляться и артистку перевели на ЭКМО, который используется для искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Но состояние находящейся в медикаментозной коме певицы не улучшается...

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"Я от общих знакомых слышала, что Мариночка находится в дорогой частной клинике, – смахивает слезу Алена. – На ее лечение уже якобы потрачено, как говорят, свыше 700 тысяч рублей. Ведь отдельная реанимационная палата и круглосуточный персональный медицинский пост стоят очень дорого. Поэтому я решила обратиться к родным Мариночки с предложением помочь им деньгами".

"Для меня пара миллионов рублей – это цена платья и сумочки, а здесь речь идет про жизнь и здоровье хорошего человека, это важнее! Живи, моя девочка! Я за тебя молюсь! Надо выкарабкаться из лап этого коварного вируса!" – пояснила сердобольная Кравец.

Алена Кравец заявила, что готова, в случае необходимости, помочь и с хорошей клиникой, и с врачами, если в этой что-то не устроит. "Не оставлю я и очаровательных девочек Марины – дочерей Машеньку и Сашу", – пообещала Алена, которая сама мать. Она призналась, что несколько раз в надежде набирала номер телефона Марины, чтобы сказать ей слова поддержки, но он, увы, пока недоступен...