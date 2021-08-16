Нестареющая 72-летняя Пугачева шокировала россиян своим видом: Завидуйте молча!

Алла Пугачева появилась на светском вечере и ошеломила народ своим видом.

Народная артистка СССР Алла Пугачева в свои 72 года выглядит великолепно и постоянно доказывает это поклонникам. Она активно ведет соцсети и иногда выкладывает свежие кадры, которые с нетерпением ждут ее фанаты.

На днях Пугачева показала кадр со светского вечера, на котором она предстала в нетипичном для себя облике. В последнее время на Алле Пугачевой были светлы наряды, а в этот раз она предстала в образе тотал блэк.

На снимке Алла Пугачева стояла рядом с двумя девочками. На ней были модные черные кюлоты, обтягивающая кофта с открытыми плечами в тон, а поверх нее полупрозрачная черная рубашка. Талию артистки подчеркнул актуальный широкий ремень, а на ногах были изящные туфли на каблуке. Фанаты пришли в восторг от свежего образа Аллы Пугачевой.

"Алла Пугачева – это целая эпоха! Завидуйте молча!", "Красивое фото, но А.Б. выглядит моложе девочки", – написали фолловеры.

Напомним, вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным Алла Пугачева воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, которые в этом году отправились в первый класс. Дети растут очень развитыми и воспитанными, что неоднократно подмечали фанаты звездной семьи.