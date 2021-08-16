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Шоу-бизнес
"Эта инициатива – ерунда": Меган Маркл дали смачную пощечину

"Эта инициатива – ерунда": Меган Маркл дали смачную пощечину

Меган Маркл решила начать новый проект под названием "40 х 40". Но его не поддержали.
прочитано 735 раз

Меган Маркл совсем недавно объявила о том, что решила запустить новый проект под названием "40 х 40". Его основная идея – помощь молодым мамам, которые после долгого декрета возвращаются на работу.

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Казалось бы, что суть проекта необычна и действительно может принести пользу многим девушкам и женщинам. Но несмотря на благие намерения герцогини Сассекской, нашлись и те, кто этот проект не поддержал.

Одним из таких людей оказался королевский биограф Дункан Ларкомб. Он посчитал Меган несерьезной и пока не опытной. Ларкомб заявил, что не желает, чтобы член королевской семьи читала лекции мамам, которые идут на обычную работу и живут в обычных домах. Сама Меган проживает в дорогущем особняке в Лос-Анджелесе, где прислуга и няня помогают ей по дому и в воспитании детей.

"Эта инициатива – ерунда" – резко выразился мужчина.

По его мнению, жена принца Гарри тратит свое время на ненужные вещи. Вместо того, чтобы "приносить помощь" тем, для кого она окажется бесполезной, Меган должна налаживать контакты со своей семьей. В особенности, считает биограф, ей нужно помириться со всеми теми, кого она и ее супруг предали.

Но сами члены королевской семьи поддерживают родственницу. Например сестра принца Гарри Евгения пообещала, что в любой момент готова поддержать маму двоих детей.

Также Дункан Ларкомб вспомнил скандальное интервью супругов, которое они дали популярному журналисту и телеведущей Опре Уинфри. Он уверен, что Гарри спылил, так как был сильно зол из-за того, что с его беременно женой обращались не так, как принято в семье Королевских кровей.

Сама Меган Маркл пока никак не комментирует свое новое шоу.

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Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 02:07 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

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