"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей

Избранницу певца экстренно госпитализировали в опасном состоянии. Прохор Шаляпин убивается из-за денег.

Жизнь любимой женщины Прохора Шаляпина висит на волоске. Канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Девис попала в реанимацию в процессе совместного отдыха с певцом в Америке. Звездный мужчина рассказал, что у нее диагностировали ковид, который проявил себя в агрессивной форме и приковал жертву к постели. Прохор Шаляпин заявил, что у Татьяны не оказалось медицинской страховки, поэтому ему пришлось отваливать огромные суммы на лечение избранницы. Перед тем, как партнерша артиста попала в реанимацию, было потрачено более 300 тысяч рублей за капельницу с витаминами.

"Человек в реанимации умирает!" – заявил Прохор Шаляпин в инстаграм-истории. Мужчина признался, что показатель насыщения крови женщины кислородом достиг 50%. Пока возлюбленная находится между жизнью и смертью, певец не может отвлечься от мыслей о вынужденных расходах на ее лечение. "Кучу денег отвалили за этих врачей!" — посетовал негодующий артист.

При этом Прохора Шаляпина обвиняют в корысти и попытке заработать. Некоторые россияне решили, что мнимый родственник великого оперного певца пропагандирует вакцинацию от ковида за деньги. Звездный мужчина воспринял эти упреки в штыки, выразил свое несогласие, но при этом поблагодарил тех, кто сделал прививки.