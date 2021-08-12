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Шоу-бизнес
Угроза: Киркорову бесповоротно запретили въезд на Украину

Угроза: Киркорову бесповоротно запретили въезд на Украину

Поп-король отечественной эстрады получил трехлетний запрет на выезд на территорию Украины. Об этом сообщили некоторые источники со ссылкой на агенство УНН.
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Выяснилось, что еще 22 июня Филипп Киркоров оказался в списке лиц, которые были обозначены как представляющие угрозу национальной безопасности Украины. Тогда певец бурно отреагировал на ситуацию. Он записал видеообращение, назвав чиновников "недалеким людьми", а также отметил, что все это просто глупость. Также артист подчеркнул, что всегда будет любить народ и творчество, а подобным трудностям благодарен, так как они якобы делают его еще популярнее.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Монолог артиста был неоднозначно воспринят в обществе. Тем не менее Филиппа Бедросовича восторженно поддержали поклонники. Многих, как и исполнителя, возмутил тот факт, что политическая ситуация влияет на творчество. Что случилось – не совсем понятно, но 27 июня имя артиста исчезло из списка.

Многие предполагали, что все дело в том, что Филипп Киркоров выступал в Крыму. Якобы именно после этих событий въезд был запрещен. В службе безопасности Украины сообщили, что артисту запрещено пересекать границу из-за судебных прецедентов.

В июне Филипп Бедросович решил оспорить решение суда о запрете въезда в Литву. В январе ему запретили въезжать в страну в течение пяти лет. Главной причиной было названо отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 11:43 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
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