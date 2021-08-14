"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой

14 августа исполняется год со дня нелепой и трагической смерти Валентины Легкоступовой. Корреспондент "Дни.ру" выяснил, чем в скорбную дату будут заниматься родственники и друзья певицы.

"На кладбище в Москве я не пойду, – рассказала Анэтта. – Сегодня я нахожусь в Феодосии (курорт в Крыму на юго-восточном побережье Черного моря – Прим. ред.). Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Днем мы поплывем на катере на то самое место и положим цветы. Место, где навсегда осталась наша мамочка. Помолчим. Вспомним и улыбнемся".

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Напомним, в Феодосии над морем в прошлом году была развеяна часть праха артистки. Просто с этим городом в жизни Легкоступовой было много связано – она жила тут с трех лет. Потом переехала учиться в Симферополь, а уже оттуда – в Москву. В начале 2018 года певица снова вернулась в Феодосию, где возглавила городской отдел культуры. Летом 2020-го в Феодосии она обвенчалась с Юрием Фирсовым...

А вторая часть праха была захоронена 30 декабря, в день рождения артистки, на 19-м участке Троекуровского кладбища столицы. "Там будут люди от меня", – заверила дочь Легкоступовой корреспондента "Дни.ру" Среди них – продюсер Сергей Дворцов, который дружен с Анэттой. "Но не дай бог я увижу на могиле Юрия Фирсова, – говорит Дворцов. – Пусть пеняет на себя. Я ведь считаю его виноватым в уходе Валентины из жизни и считаю появление на кладбище такого человека кощунством".

Впрочем, Фирсову плевать на выпады в своей адрес – он, как говорят друзья, все равно собирается прийти на могилу жены, с которой прожил всего 40 дней...